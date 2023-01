Napoli-stjerne herjet med Juventus før Norge-møte

(Napoli-Juventus 5–1) Norge må stoppe det georgiske stjerneskuddet Khvicha Kvaratskhelia i EM-kvaliken i mars. Fredag så landslagssjef Ståle Solbakken 21-åringen stå bak fire mål mot Juventus.

13.01.2023 22:40 Oppdatert 13.01.2023 23:55

Før det var spilt et kvarter på Stadio Diego Armando Maradona kastet «Kvaradona» Kvaratskhelia seg rundt i luften og saksesparket ballen mot mål. Juventus-keeper Wojciech Szczesny (32) klarte ikke å gjøre mer enn å flukte den videre til Napoli-spiss Victor Osimhen (24) som headet returen i nettet.

Juventus kom til toppmatchen mot serielederen som nummer to på tabellen etter åtte strake seirer med null baklengsmål. Etter 90 minutter på den italienske vestkysten hadde gjestene fra Torino plutselig sluppet inn fem!

Bak fire av nettkjenningene sto Kvaratskhelia, noe lagkamerat Leo Østigård (23) ble vitne til fra benken. Mål nummer to styrte 21-åringen inn selv. Deretter assisterte venstrekanten Amir Rramahni og Osimhen nok en gang.

– Han er en av Europas beste i sin posisjon. Han spiller mer spiss i en fri rolle på Georgia. Han er ekstrem én-mot-én og har gode avslutningsferdigheter, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG med et glis på spørsmål om «Kvaradona».

I LEKEHUMØR: Khvicha Kvaratskhelia viste seg frem mot Juventus.

Norge er trukket i gruppe med Spania, Skottland, Kypros og Georgia i kampen om å kvalifikasjon til europamesterskapet i Tyskland neste år. 28. mars skal Norge til Batumi. På motsatt banehalvdel vil Erling Braut Haaland møte en angriper på vei oppover på den samme stjernehimmelen som han selv.

– Han er en ballkunstner. Han setter et større og større fotavtrykk for hver gang han er ute på denne matten, kommenterte Vegard Aulstad under den direktesendte VGTV-matchen.

– Han herjet mot Sverige og Spania i forrige kvalik – men han er nok enda bedre nå, advarer Solbakken.

– Vi har kontroll på han på papiret. Så må vi se om vi klarer det på banen også. Han blir en tøff utfordring, selvfølgelig også for de andre lagene i gruppen. Georgia kan ta poeng fra alle, og det kan og være en fordel, sier Norges landslagssjef.

Leo Østigård er i utgangspunktet tiltenkt en stopperplass for Norge, men 23-åringen har bare startet to ligakamper denne sesongen. Mot Juventus scoret i tillegg stopperkonkurrent Rramhani et vakkert mål.

– Det er ikke gunstig hverken for Norge eller han selv. Han var virkelig god i sommerkampene våre, da spilletiden på Genoa (Østigårds forrige klubb) var tilfredsstillende, og mot Irland. Han var under pari mot Serbia, da han hadde få minutter i benene. Han vet mine tanker, sier Solbakken.

MÅLKONGE: Victor Osimhen puttet to nye ganger mot Juventus.

En som Norge slipper å møte i EM-kvaliken, er Victor Osimhen. Den nigerianske Serie A-toppscoreren viste igjen frem sin vanvittige fart, kraft og målteft fredag kveld. 12 nettkjenninger på 14 matcher fra start i Napoli-trøyen denne sesongen kan ingen andre spillere matche.

Mot Juventus ydmyket Osimhen den brasilianske forsvarstreeren Danilo, Bremer og Alex Sandro. Foruten to mål serverte Napoli-nieren også lagkamerat Kvaratskhelia, før midtstopper Rrahmani og innbytter Elif Elmas satte inn 4–1 og 5–1.

Med storseieren drar Napoli ytterligere ifra på toppen av tabellen. Nå skiller det 10 poeng ned til Juventus og Milan, noe som gjør at drømmen om klubbens første Serie A-tittel på 33 år nærmer seg å bli virkelighet.