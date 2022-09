Bekymret for Liverpool: – Ambisjonsnivået er jekket ned

Etter en haltende start i Premier League, skulle Liverpool vise seg i Europa. I stedet ble Jürgen Klopp & co. avkledd i Napoli.

– Det er litt vanskelig å skjønne hva som skjer. Napoli klarer å kjører over oss. De virker mer påskrudd, og vi klarer ikke å henge med, beskriver Tore Hansen, daglig leder i Liverpools norske supporterklubb.

Han er «glad» for at det bare sto 3–0 til pause. Napoli vant 4–1.

– Om man ser på det store bildet, så føler jeg at det er noe med inngangen til kampene denne sesongen. Vi lar motstanderen ta initiativet og de scorer ofte først. Det er merkelig at det skjer i så mange kamper, og at vi ikke har klart å gjøre noe med det.

fullskjerm neste Napoli-spillerne jubler, og Mohamed Salah fortviler. Han ble byttet ut etter en drøy times spill 1 av 5 Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Ian Doyle, som skriver om klubben i Liverpool Echo, trekker frem at noen av problemene er åpenbare: Skader og begrenset med alternativ på midtbanen.

– Men det kan ikke forklare de direkte forferdelige individuelle prestasjonene og den fullstendige mangelen på defensiv organisering som gjorde at Napoli tilsynelatende kunne score etter ønske før pause, skriver han.

Han minner om at Liverpool tapte i gruppespillet borte mot Napoli både i 2018 (0–1) og 2019 (0–2) – to sesonger som endte med henholdsvis CL-tittel og ligagull.

– Det er imidlertid måten dette siste tapet skjer på, som er så bekymringsfullt, beskriver han.

Jürgen Klopp beskriver det som «virkelig dårlig» å slippe inn tre mål på én omgang, spesielt når man har en så god keeper som Alisson.

– Vi jobbet ikke sammen som et lag. Det er derfor vi taper kamper. Vi spiller i verdens tøffeste liga, og i en tøff Champions League-gruppe. Vi møter Wolverhampton om tre dager. Om Wolves så kampen i kveld, så ville de ikke slutte å le, og si at dette er det perfekte tidspunkt å møte oss. Vi må bli bedre stort sett i alt, sier Klopp.

– Det er litt lavt energinivå og vi er tunge i beina. Salah, Alexander-Arnold og van Dijk er klassespillere, men det stemmer ikke. Vi henger rett og slett ikke sammen som lag, sier Tore Hansen, som «nekter å tro» at Jürgen Klopps fremtid som Liverpool-sjef kan bli et hett tema med det første.

– Hvis vi kjører en hel sesong og det er krise hele veien, da blir det tema når det kommer til sesongslutt. Men jeg blir svært, svært overrasket om det skjer i høst. Det nekter jeg å tro.

Enkelte har pekt på at Klopp «sliter» på omgivelsene og at den tyske manageren holdt syv år i Mainz og syv år i Dortmund – og at han nå er inne i sin syvende sesong i Liverpool.

– Det er «far fetched». Jeg har sett de tallene. Man må huske på at selv om vi ikke er inne i et direkte generasjonsskifte, så bytter vi ut spillere som har vært i klubben i fire-fem år, sier Hansen.

– Men vi har et problem på midtbanen, og vi skulle kanskje vært mer aktive i sommervinduet, legger han til.

– Har du gitt opp ligatittelen?

– Jeg nekter å gå helt ned der den første uken i september. Det som er positivt er at det er litt jevnere i år. Selv om City er bra, så har de avgitt fire poeng. Men ambisjonsnivået er jekket ett hakk ned, det føler jeg.