Drømmekveld for Antonio Nusa (17): Scoret da han ble tidenes yngste nordmann i Champions League

(Porto-Club Brugge 0–4) Antonio Nusa (17), født i 2005, ble tidenes yngste nordmann i Champions League da han kom inn mot Porto. Så ble han tidenes nest yngste målscorer i turneringen noen gang.

13. sep. 2022 22:58 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Club Brugge ledet 3–0 etter mål av Ferran Jutglà, Kamel Sowah og Andreas Skow Olsen da Nusa fra Lagnhus kom inn med et kvarter igjen.

I det 89. spilleminutt ble Nusa spilt fri alene med Porto-målvakt Diogo Costa, og vingen plasserte ballen lekkert ned i hjørnet.

Med sine 17 år, fire måneder og 27 dager ble Nusa tidenes yngste nordmann til å debutere i Champions League. Den forrige rekordholderen var Per Ciljan Skjelbred (i Rosenborgs 3–1-seier mot Olympiacos i 2005).

Fakta Kampfakta i gruppe B, Champions League Porto (Portugal) – Brugge (Belgia) 0-4 (0-1) Mål: 0-1 Ferran Jutglà (str. 15), 0-2 Kamal Sowah (47), 0-3 Andreas Skov Olsen (52), 0-4 Antonio Nusa (89). Antonio Nusa spilte 15 minutter som innbytter for Brugge. Leverkusen (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania) 2-0 (0-0) Mål: 1-0 Robert Andrich (84), 2-0 Moussa Diaby (87). Vis mer

Scoringen gjorde at Nusa samtidig ble tidenes nest yngste målscorer i Champions League, uansett nasjonalitet: Kun slått av Ansu Fati (17 og 40 dager), ifølge statistikkleverandøren GraceNote.

I tillegg er Nusa ifølge Opta den yngste spilleren til å score i sin første Champions League-kamp noen gang.

Fakta Yngste målscorere i Champions League Ansu Fati - 17 år og 40 dager - for Barcelona mot Inter i 2019 Antonio Nusa - 17 og 149 dager - for Club Brügge mot Porto i 2022 Peter Ofor-Ouaye - 17 år og 194 dager - for Olympiacos mot Rosenborg i 1997 Mateo Kovacic - 17 år og 215 dager - for Dinamo Zagreb mot Lyon i 2011 Cesc Fabregas - 17 år og 217 dager - for Arsenal mot Rosenborg i 2004 Vis mer

– Det var et fantastisk innhopp. Han kommer inn og tar virkelig tak i kampen. Han er besluttsom, dribler og utfordrer. Det var et veldig positivt innhopp, sier Gaute Larsen, som trente Nusa i Stabæk, til VG.

– Selve målet er iskaldt. Kontant ned i hjørnet. Det er moro å følge med Antonio og jeg besøkte ham i Belgia da han bare hadde vært der i en måned. Jeg fulgte han jo veldig tett da han var hos oss, fortsetter Larsen, som er toppspillerutvikler i Stabæk.

Nusa slo gjennom for Stabæk i Eliteserien forrige sesong og fikk ikke spille lenge på norsk toppnivå før belgiske Club Brügge var fremme med lommeboka og hentet ham 31. august i fjor.

Overgangssummen skal ha vært i overkant av 30 millioner kroner – etter elleve kamper, tre scoringer og én Neymar-sammenlikning i Eliteserien:

Nusa fikk ikke mye spilletid for Club Brügge i åpningssesongen, men sist helg fikk han første kamp fra start i 2–0-seieren mot Seraing.

– Det er tydelig at Club Brugge har en plan for Nusa. Dette er morsomt for alle oss i Stabæk. Det er veldig morsomt at han er så ung og tar det steget, sier Larsen.

TV 2s studio var i ekstase over Nusas mål.

– Han er i ferd med å etablere seg i Brügge. Et supertalent. Det her er det nok mange som merker seg, sier TV 2-ekspert Morten Langli.