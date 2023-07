Brann avslår budet på kapteinen

Det bekrefter Branns sportssjef til Bergens Tidende.

– Vi har ingen intensjon om å selge Sivert og vi ønsker ikke å selge Sivert. Vi er veldig glade for at han har to år igjen av kontrakten. Å selge Sivert er ikke noe vi overveier, sier Jimmi Nagel Jacobsen.

– Det har dere formidlet Elfsborg?

– Ja. Vi har hatt en kommunikasjon med dem i og med at de kom med et bud. Vi har sagt at vi avslår budet.

Videre sier sportssjefen at han ikke har pratet med kapteinen direkte etter at budet ble avslått.

Elfsborg kjemper om gullet i Allsvenskan. Nilsen spilte for klubben fra august 2019 til januar 2021. Han bar også kapteinsbindet for klubben det siste året.

Brann har allerede solgt David Møller Wolfe og Mathias Rasmussen denne sommeren. Inn har Sander Kartum fra Kristiansund kommet.