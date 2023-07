Heltne Nilsen får hard medfart i Brann-sagaen: – Pinlig å være vitne til

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen (31) får krass kritikk for sin oppførsel i overgangsdramaet som preger fotballbyen Bergen. Agent Geir Morten Nilsen har respekt for reaksjonene som kommer.

I HARDT VÆR: Sivert Heltne Nilsens agent Geir Morten Nilsen har signalisert at de ønsker å forlate Brann om dialogen ikke blir bedre. Det har ført til en betent situasjon mellom de syv fjell. Vis mer







Det har stormet rundt Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen (31) den siste tiden. Midtbanekrigeren er sterkt ønsket av gulljagende Elfsborg i Allsvenskan, men Brann har avslått konkrete bud.

Geir Morten Nilsen, som er onkel og agent til Heltne Nilsen, har bedt Brann om å slippe 31-åringen dersom bergenserne ikke klarer å vise at de også har en langsiktig plan for nevøen. Det sa han i et intervju med Bergens Tidende søndag kveld.

Heltne Nilsen selv ble spurt ut i ti minutter av BT og Bergensavisen etter kampen mot Molde, og henviste til sin onkel for konkrete kommentarer om situasjonen utenfor banen.

Fakta Dette er Sivert Heltne Nilsen-saken Tidlig i juli bekreftet Branns sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen at de hadde avslått et bud fra Elfsborg, som jakter gullet i Allsvenskan. – Vi har ingen intensjon om å selge Sivert og vi ønsker ikke å selge Sivert. Vi er veldig glade for at han har to år igjen av kontrakten. Å selge Sivert er ikke noe vi overveier, sa Jimmi Nagel Jacobsen til Bergens Tidende. Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen har kontrakt i klubben ut 2025. Søndag 9. juli gikk hans agent Geir Morten Nilsen ut i Bergens Tidende, og sa at de var misfornøyd med klubbens håndtering av Heltne Nilsens situasjon. – Når en toppklubb i Sverige kan tilby og skissere en spennende og langsiktig satsing på Sivert, og Brann ikke kommer på banen i det hele tatt, faller det i svært dårlig jord for oss. Fortsetter dialogen med Brann som vi har opplevd den nå, har vi gitt signal om at vi ønsker at de skal slippe Sivert nå, sa han til Bergens Tidende da. Intervjuet vakte sterke reaksjoner i Bergen. Samme dag spilte Brann mot Molde, og tapte 0–2. I etterkant ble Heltne Nilsen spurt i ti minutter om situasjonen, uten å kommentere spesifikt. Situasjonen kan minne om da han forlot klubben i 2018. Da signerte han for danske Horsens mens Brann kjempet om seriegull. Agent Geir Morten Nilsen sier de ønsker en langsiktig plan for hva klubben ønsker å gjøre med sin midtbanegeneral. Vis mer

– Pinlig

Oppførselen til Heltne Nilsen og agentonkelen får nå hard medfart av blant andre Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer.

– Han er blitt kaptein i Brann, det er en forbanna ære. Han har to år igjen av den avtalen og så driver likevel og sutrer og syter for at han vil til en annen svensk klubb hvis ikke han får tilsvarende betingelser i Bergen. Jeg synes det er barnslig og det er pinlig å være vitne til, sier han i den ferskeste Ballspark-podkasten.

Pamer har ikke besvart VGs henvendelse om en utfyllende kommentar.

– Det er uverdig av Branns kaptein å igangsette dette bråket nå. I hvert fall når det likner på situasjonen da han forlot Brann for få år siden, sier Pamer videre til egen avis – og kaller oppførselen til han og hans agent som «amatører i aksjon».

Den nevnte agenten Geir Morten Nilsen «har stor forståelse for at man opplever situasjonen som uklar, og har veldig respekt for at man har forskjellige reaksjoner i møte med dette».

– Men hvilket ansvar har dere for at situasjonen er blitt som den er blitt?

– Jeg har veldig respekt for den situasjonen vi har kommet opp i. Jeg tror at for begge parter i denne saken, ville det vært ideelt å ha en bedre dialog enn det vi har klart å få til nå.

– Sivert er en ufattelig ryddig gutt. Han har en lidenskap til Brann som strekker ham opp til ørene. Han har ikke hatt noe ønske om å havne i den situasjonen her. Det er ikke noen kjekk situasjon i det hele tatt, sier Nilsen videre.

Høydepunktene fra Molde – Brann:

Etterlyser plan

I etterkant av 0–2-tapet mot Molde har også deler av Brann-fansen bedt klubben om å strippe sunnmøringen for kapteinsbindet.

Agent Nilsen har full forståelse for at saken vekker følelser hos fansen.

– Men det er helt naturlig å gå i dialog om en ny kontrakt når Sivert er blitt 31 år og har igjen under to år igjen av kontrakten. Elfsborg har lagt frem en langsiktig plan, en avtale på fire år, med et lukrativt tilbud rundt. Da vil vi vite at Brann også har en langsiktig plan for Sivert, sier Nilsen.

– Hva skal til for at Heltne Nilsen kan fortsette i Brann?

– Det er gjennom et klart svar om hva Branns langsiktige plan for Sivert er.

Overfor Bergens Tidende har agenten gått nærmere inn på hva som gjorde at dialogen med Brann ble problematisk:

– Brann mottok, og avslo, flere og gode bud fra Elfsborg uten at vi ble informert om dette. Jeg fikk vite om dette gjennom andre kanaler, sa Nilsen til BT.

– Vi har ingen intensjon om å selge Sivert og vi ønsker ikke å selge Sivert. Vi er veldig glade for at han har to år igjen av kontrakten. Å selge Sivert er ikke noe vi overveier, sa sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til Bergens Tidende.

Han har ikke besvart VGs henvendelser i saken, men gjentok samme standpunkt overfor BT og BA søndag.