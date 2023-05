Knallhardt ut mot RBK-signeringer: – Like giftige som glassmaneter

BERGEN (VG) Etter en målfattig start på årets seriespill er det ingen kjære mor å være Rosenborg-angriper. Fire mann som har spilt i angrepsrekka denne sesongen var enten på benken eller hjemme da trønderne møtte Brann mandag.

SKUFFET: Rosenborg-spiss Kristall Ingason spilte 25 minutter mot Brann i Berge mandag. Her er han i pressesonen ved siden av trener Kjetil Rekdal. Vis mer





Rosenborg-trener Kjetil Rekdal valgte mot Brann mandag kveld å starte med Carlo Holse som en av to spisser.

Dansken, «som hadde trent litt med laget» etter nesten fire uker på sidelinjen etter blindtarmoperasjon, fikk sjansen i tospann med 16 år gamle Sverre Nypan.

Begge er – ifølge Rekdal – egentlig midtbanespillere.

– Hva sier det om de spissene du har hentet i vinter?

– At det er viktig å ta sjansen når du får den. Det er ikke sånn at de ikke har fått prøvd seg. Men det er ikke kritikk av dem, bedyrer Rekdal overfor VG.

BLE BYTTET INN: Jayden Nelson, her sammen med trener Kjetil Rekdal, fikk ti minutter på banen mot Brann i Bergen mandag.

For Kristall Ingason satt på benken. Det samme gjorde finnen Agon Sadiku og canadieren Jayden Nelson.

Hjemme i Trondheim satt Oscar Aga – utelatt fra kamptroppen.

De tre sistnevnte ble hentet vinteren 2023. Islandske Isak Thorvaldsson er den femte angrepsspilleren som er hentet på under ett år. Han er for tiden skadet.

Til sammen har nysigneringene ett mål (Kristall Ingason mot Bodø/Glimt) denne sesongen.

Jesper Mathisen bare sukker da VG spør om hans tanker om Rosenborgs spillerkjøp.

– Spissene har vært like giftige som glassmaneter, sier han.

TV 2-eksperten mener signeringene i angrepsrekka ser ut som fullstendig skivebom.

– En gigantisk skuffelse. En ting er at de ikke har scoret så mange mål, men de ser så lite farlige ut også. Rosenborg har feilet totalt på det som har kommet inn, slår han fast.

KLAR TALE: Fra TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

At verken Ingason, Sadiku, Nelson eller Aga ble funnet gode nok for å starte, kaller Mathisen for «et klart signal fra Kjetil Rekdal».

– De har ikke kvaliteten han trodde da de ble hentet. Holse og Nypan er blant de beste Rekdal har, men de er ikke spisser. Da er situasjonen blytung. Det er en gjeng spillere som hører til et annet sted enn der Rosenborg skal være.

Den nevnte trioen fikk alle sjansen i cupoppgjøret mot 4. divisjonslaget Trygg/Lade forrige uke. Det ble bare 1-0-seier til Rosenborg og Rekdal kalte prestasjonen for «flau».

På spørsmål om det er den kampen som har gjort at han fikk nok, svarer Rekdal slik:

– Det blir spekulativt. Vi skal jobbe videre med å utvikle dem. Oscar er ikke med fordi vi reiser med 18 mann på bortebane. Da måtte noen bli hjemme. Jeg har ikke rangert dem ut av troppen. Men akkurat nå velger vi en annen løsning, sier Rekdal.

– Hva tror du de tenker selv?

– Vi har en god og jevn dialog med dem. De får oppfølging. De kommer til å komme seg på banen fremover i tid.

– Men det er unge gutter som har kommet til en stor klubb, stort press, store forventninger og ikke klart å innfri, hverken vi (i det sportslige apparatet) eller dem. Kanskje det er greit å komme ut av det en stund, så kommer tilbake med større selvtillit når du har fått trent godt på feltet og fått noen gode opplevelser, sier Rekdal.

Da VG spør Kristall Ingason om hvordan han opplevde at Nypan og Holse ble foretrukket foran ham, svarer islendingen slik:

– Jeg var skuffet, selvfølgelig. Jeg vil alltid starte. Men Carlo er en god spiller som kan spille både spiss og midtbane.