Enorm Guardiola-frustrasjon da City røk på hodet ut av ligacupen

NEWCASTLE (VG) (Newcastle – Man. City 1–0) Oscar Bobb (20) spilte sin første tellende kamp fra start for Manchester City onsdag kveld. Men det ble ingen stor opptur. Pep Guardiolas menn er ute av årets ligacup.

forrige









fullskjerm neste 1 av 4 Foto: LEE SMITH / Reuters





Publisert: 27.09.2023 22:56 | Oppdatert: 27.09.2023 23:33

Etter nederlaget i ligacupens tredje runde spurte en journalist Manchester City-manager Pep Guardiola om det var en skuffelse å ikke kunne jakte «kvadruppelen kvadruppelenDet betyr å vinne fire trofeer: Premier League, FA Cupen, Champions Leauge og ligacupen.».

– Jajaja… Tror du målet var å vinne kvadruppelen? Ærlig talt? Det er ikke det, svarte Guardiola syrlig.

Sist sesong vant Manchester City «The Treble»: Premier League, FA Cupen og Champions League.

– Vi er mer enn fornøyd med å vinne «The Treble». Våre ambisjoner er høye, sa Guardiola videre og la til:

– Men det var aldri i vårt tankesett å vinne kvadruppelen.

Fakta Trekningen til 4. runde i ligacupen: Trekningen til 4. runde i ligacupen: Mansfield - Port Vale Ipswich - Fulham Manchester United - Newcastle Bournemouth - Liverpool Chelsea - Blackburn West Ham - Arsenal Everton - Burnley Exeter - Middlesbrough Vis mer

En scoring av Alexander Isak var nok for vertene. Newcastles svenske spiss hadde ingen problemer med å ekspedere inn et strålende Joelinton-forarbeid bak City-keeper Stefan Ortega etter drøyt 50 minutter.

City-manager Pep Guardiola gjorde en rekke bytter, med unntak av Erling Braut Haaland som forble ubenyttet, for å endre kampbildet den siste drøye halvtimen. Men de slet med å skape noe som helst.

Fakta Ligacupen, 3. runde: Alle resultater: Aston Villa – Everton 1-2, Blackburn – Cardiff 5-2, Bournemouth – Stoke 2-0, Brentford – Arsenal 0-1, Chelsea – Brighton, Fulham – Norwich 2-1, Lincoln – West Ham 0-1, Liverpool – Leicester 3-1, Newcastle – Manchester C. 1-0. Spilt tirsdag: Bradford – Middlesbrough 0-2, Exeter – Luton 1-0, Ipswich – Wolverhampton 3-2, Port Vale – Sutton 2-1, Salford – Burnley 0-3, Mansfield – Peterborough 2-2 (straffer 3-1), Manchester U. – Crystal Palace 3-0. Vis mer

Citys frustrasjon var periodevis til å ta og føle på et intenst St. James’ Park i Nord-England. Guardiola ble blant annet vist det gule kortet for en kraftig reaksjon mot både Newcastle-benken og dommeren underveis.

Da laget hans heller aldri klarte å sette inn den viktige utligningen var nedturen et faktum. Manchester City er ute av årets ligacup.

– For en kamp å spille foran egen fans mot City. Vi er glade for dette, sier Tino Livramento, Newcastle-spilleren som ble kåret til banens beste, til Sky Sports.

Det var lite som tilsa at Newcastle kom til å vinne denne kampen basert på de første 45 minuttene.

Hjemmelaget bar helt tydelig preg av at manager Eddie Howe mønstret en førsteellever helt ulik enn den som startet i 8-0-seieren mot Sheffield United søndag.

BLE PÅ BENKEN: Erling Braut Haaland, her på benken på St. James’ Park onsdag kveld. Vis mer

Vertene slet stort med det meste de første 45 minuttene, mens gjestene – til tross for stor ballbesittelse – ikke klarte å omsette dominansen i noen store sjanser.

Det var noen få unntak.

Som da Oscar Bobb viste seg frem for første gang. Han hadde kanskje en litt uvant rolle. Der han har blitt byttet inn som høyrekant tidligere sesongen, fikk han tirsdag jobben som en av to spisser.

Etter drøyt 20 minutter fikk han ballen foran hjemmelagets midtstoppere, vendte lynraskt og førte opp mot 16-meteren.

I stedet for å skyte selv fra fint hold, valgte nordmannen å spille til rekkekamerat Julián Álvarez, som fyrte av knallhardt mot lengste hjørne. Bare en god Nick Pope hindret 1–0.

Álvarez kom senere til en ny halvsjanse, igjen etter fint forarbeid av Bobb.

Den største sjansen fikk riktignok Newcastle. Jacob Murphy ble spilt fri på en kontring, men alene med keeper Stefan Ortega bommet han.

Det var en helt annen Newcastle-utgave som kom ut til den andre omgangen. Vertene overtok dominansen og fikk etter hvert ledermålet.

Forarbeidet til Joelinton var praktfullt og svenske Alexander Isak hadde en enkel jobb med å bredside inn 1-0-scoringen.

Da City ikke hadde stort å svare med i over en halvtime, hjemmelaget ble jaget frem av et entusiastisk hjemmepublikum, endte det med et til slutt fortjent avansement.