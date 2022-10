United-legender i opphetet Ronaldo-debatt: – Han har mistet hodet

Cristiano Ronaldo (37) har havnet i to store kontroverser i Manchester United denne høsten. Det fyrer opp klubblegendene og ekspertene Gary Neville (47) og Roy Keane (51).

FRUSTRERT: Cristiano Ronaldo, her sammen med Manchester United-manager Erik ten Hag underveis i kampen mot Everton tidligere i oktober.

13 minutter siden

De to tidligere United-spillerne, med mange hundre kamper hver for klubben, diskuterte Ronaldo-situasjonen i Sky Sports-studio arrow-outward-link lørdag kveld.

Kort tid etter at Manchester United – uten sin portugisiske stjerne i troppen – tok et sterkt bortepoeng mot Chelsea.

Gary Neville innledet med å slå fast det åpenbare: Han mener portugiserens problem er at han ikke er en foretrukken offensiv spiller som får de minuttene han ønsker på banen.

Og når det skjer i kombinasjon med Ronaldos stjernestatus har ikke klubben noe annet valg enn å kvitte seg med ham, mener Neville.

– Erik ten Hag vet dette. Jeg mener det eneste klubben og Ronaldo kan gjøre er å sette seg ned sammen neste uke og avslutte forholdet, sier Neville.

EKSPERT: Gary Neville, her under en TV-sending som ekspert for Sky Sports, rettighetshaver til Premier League i fotballgale England.

Da Neville også hevdet at United-fansen ikke vil ha Ronaldo i startelleveren, ble Keane irritert. Han slo umiddelbart tilbake og kunne fortelle at han ikke bryr seg om hva fansen mener ettersom de ofte ikke har peiling på hva som skjer.

Bakteppet for diskusjonen mellom de to tidligere Manchester United-storhetene handler om to spesielle hendelser siden august måned.

Først da Ronaldo ble byttet ut i en oppkjøringskamp og forlot stadion før kampen var over arrow-outward-link .

Da samme mann nektet å bli byttet inn mot Tottenham arrow-outward-link tidligere denne uken og jogget i garderoben før kampslutt, ble han straffet av manager Erik ten Hag. Han ble nemlig utelatt fra kamptroppen mot Chelsea lørdag.

Selv om Ronaldo denne gangen har forklart seg med at «det noen ganger koker over» arrow-outward-link , kaller Neville det hele for «uakseptabelt».

– Avslutt det hele den kommende uken eller sørg for «våpenhvile». Fordi dette må slutte, sier Neville.

Keane sier på sin side at han forsøker å se situasjonen fra spillerens ståsted. Han mener Ronaldo har fått nok.

– Han har mistet hodet. Det har murret de siste ukene. Jeg skal prøve å forsvare ham. Han er et menneske, han har feil, føler seg frustrert, får ikke muligheten og har fått nok. Men spillere har gjort langt verre ting i Manchester United, det skjer, det er menneskets natur.

EKSPERT: Roy Keane, her avbildet tidligere denne sesongen sammen med Manchester Uniteds storsignering Casemiro.

Keane er klar på at Ronaldo «må ta sin straff» og spør seg selv om det er en vei tilbake til laget for ham.

– Jeg er ikke sikker. Men jeg ville vært mer bekymret hvis han satt og lo seg i hjel på benken og ikke brydde seg. Jeg tror han bryr seg. Fotball er fullt av «bløffmakere», men han er ikke en av dem. Han vil spille. Han må spille, han er en verdensklassespiller.

– Folk sier han ikke er den spilleren han var for ti år siden. Selvfølgelig er han ikke det. Men han var toppscorer for United sist sesong og det var for et virkelig dårlig United-lag, minner Keane om.

Siste ord er nok ikke sagt. Kampene kommer slag i slag før fotball-VM i Qatar.

Allerede torsdag står manager Erik ten Hag foran nok en Ronaldo-avgjørelse når «de røde djevlene» skal spille Europa League hjemme på Old Trafford.

Neste helg venter West Ham i Premier League.

United-manageren understreket etter Chelsea-kampen lørdag kveld at laget trenger Ronaldo, men at han føler han har sagt nok om situasjonen for denne gangen.