Bodø/Glimt hyller seriemester Molde: – En helt fantastisk sesong

VALLE (VG) Etter to strake seriemesterskap er Bodø/Glimt dyttet ned fra tronen av Molde.

TRONESKIFTE: Molde er vinner av Eliteserien 2022, og stoppet med det Bodø/Glimt rekke med seriegull. Her jubler Molde-spillerne underveis i 4–1-seieren på Aspmyra i september.

11 minutter siden

– Veldig god sesong av Molde, ingen tvil om det. Det har kanskje blitt litt undersnakket synes jeg, den sesongen de har levert. Spesielt fra sommeren og utover har de vært helt suverene, så all ære til dem, sier Bodø/Glimt-spiller Patrick Berg til VG.

Bare et par timer etter at tabelltoer Bodø/Glimt feide over Vålerenga arrow-outward-link med 6–0-seier i Oslo, sikret Molde seriegullet arrow-outward-link med seier over Lillestrøm noen få togstasjoner unna.

Med fire serierunder igjen skiller det 15 poeng mellom de to, og dermed kan eliteseriepokalen løftes på Aker Stadion etter at den de to siste sesongene har gått til Bodø/Glimt.

– Det er bare å applaudere og det er en inspirasjon for oss. Vi har nok inspirert de litt også, men all honnør og skryt til dem, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til VG og følger opp med:

– Gratulerer med gullet.

– De har vært ekstremt solide og veldig bra. Det er bare å gi dem skryt, så skal vi ta opp kampen neste år. Med tanke på at de har hatt en del skader, er det en enda større prestasjon, sier Glimt-ving Ola Solbakken til VG.

Molde vant begge kampene mot Bodø/Glimt denne sesongen med stil; 3–1-hjemme og 4–1-borte. Etter sistnevnte kamp i september ga Knutsen opp seriegullet arrow-outward-link da luken var på ti poeng med ni kamper igjen.

Luken har fortsatt å vokse utover høsten, og søndagens 1–0-seier over Lillestrøm var Moldes 13. strake trepoenger.

Knutsen skryter av hvordan Molde har klart omleggingen fra en 4–2–3–1-formasjon til 3–5–2 før denne sesongen.

– De har hatt en imponerende stabilitet. De har valgt å legge om, og har fått godt betalt for det. De har hatt et høyt toppnivå og et høyt bunnivå. Det er smart, sier Knutsen.

SERIEGULL: Molde sikret sitt femte seriemesterskap med søndagens seier over Lillestrøm på Åråsen.

I tillegg til seriegullet har Molde i 2022 tatt cupgull (etter finaleseier mot nettopp Bodø/Glimt) og gått inn i gruppespillet i Europa Conference League.

– En helt fantastisk sesong av dem. Jeg synes først og fremst at de har sett veldig solide ut. De har alltid hatt ekstreme enkeltspillere og fantastiske angrepsspillere, men nå synes jeg virkelig de har blitt et solid lag som jobber som en enhet. Jeg føler det er det som har manglet litt for dem de siste par sesongene, men nå føler jeg de virkelig har knekt den koden også, sier Berg.

– Så handler det om for oss å utvikle oss såpass mye at vi klarer å matche dem, legger Glimt-profilen som søndag kunne juble for sin første scoring siden 6–1-seieren mot Roma i oktober i fjor: