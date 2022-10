«Maktkamp» i Manchester United: – Ten Hag er i ferd med å vinne

Manchester United-manager Erik ten Hag (52) roses for måten han har behandlet oppstyret rundt Cristiano Ronaldo (37).

NEKTET Å SPILLE: Cristiano Ronaldo nektet å bli byttet inn mot Tottenham. Etterpå forlot han baneområdet før kampen var ferdig.

22. okt. 2022 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

Onsdag forlot portugiseren arrow-outward-link Manchester United-benken og baneområdet flere minutter før kampslutt i 2–0-seieren over Tottenham arrow-outward-link .

På fredagens pressekonferanse bekreftet United-manager Erik ten Hag at Ronaldo nektet å bli byttet inn arrow-outward-link under kampen mot Tottenham, og etter hendelsen ble 37-åringen vraket fra kamptroppen til oppgjøret mot Chelsea på lørdag.

– Det er et tap for troppen, men det er viktig for holdningen og mentaliteten i gruppen. Nå må vi fokusere på Chelsea, det er viktig, sier ten Hag på fredagens pressekonferanse.

– Han må være klar over at du alltid blir dømt etter det som skjer for øyeblikket og hvordan du oppfører deg i dag. Spesielt i toppidrett handler det om dagnes handlinger. Det handler ikke om alder eller omdømme. Det må vi alle – ikke bare Cristiano – være klar over, fortsetter nederlenderen.

TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker er ikke overrasket over Ronaldos spillenekt.

– Det er egentlig overflødig å kommentere, men det er jo uprofesjonelt av en som alltid har vært selve symbolet på profesjonalitet, sier Alsaker til VG.

Den erfarne fotballkommentatoren har sett en negativ tendens i United over lang tid etter at storscoreren returnerte til Manchester i fjor sommer arrow-outward-link . Han bemerker seg en markant forskjell på laget med og uten Ronaldo i startelleveren.

– Etter 0–4-tapet for arrow-outward-link Brentford, tenkte jeg at det ikke gikk lenger med ten Hag som trener. Så har det skjedd noe drastisk siden. Brentford-kampen var bunnpunktet. Nå kom Tottenham-kampen på onsdag, som er et høydepunkt. At Ronaldo stort sett har vært ute av laget siden Brentford-kampen, er interessant, reflekterer Alsaker.

Ten Hag understreker at Ronaldo fortsatt har en viktig rolle som spiller i Manchester United.

– Jeg vil ikke gå inn på praten mellom Cristiano og meg, sier United-manageren på fredagens pressekonferanse etter spørsmål om praten han hadde med den portugisiske superstjernen dagen etter Tottenham-kampen.

– Avgjørelsen er tydelig, synes jeg. Han er fortsatt en viktig spiller i troppen, fortsetter ten Hag.

KRITISK: Øyvind Alsaker peker på Cristiano Ronaldos egoisme som et stort problem innad i Manchester United.

Alsaker skildrer en maktkamp i klubben mellom Erik ten Hag og Ronaldo, som har pågått siden manageren tok over jobben i sommer.

– Denne maktkampen med Ronaldo, er «make or break» for Erik ten Hag. Ten Hag er i ferd med å vinne, fordi Ronaldo ikke lenger er den han var, og fordi United-manageren må ha gjort en veldig god jobb oppover i hierarkiet internt i klubben. For å lykkes må ten Hag gjøre jobben på sine egne premisser, noe han ser ut til å gjøre for øyeblikket, mener kommentatoren.

– Jeg er manageren, jeg er ansvarlig for kulturen her og jeg må sette standardene og verdiene, sier ten Hag fredag.

– Som jeg alltid har gjort i karrieren min, prøver jeg å være respektfull overfor mine kolleger, motstandere og trenere. Det har ikke endret seg. Jeg har ikke endret med, skrev Ronaldo i et innlegg på Instagram arrow-outward-link torsdag.

MAKTKAMP: Øyvind Alsaker mener United-manager Erik ten Hag (t.h.) er i ferd med å vinne «maktkampen» med Cristiano Ronaldo. Her er de to like etter at Ronaldo ble byttet ut i 0–0-kampen mot Newcastle forrige søndag.

Kampen mot Tottenham var den andre i år som Ronaldo forlot før kampslutt. Det samme skjedde i sommerens treningskamp mot Rayo Vallecano arrow-outward-link .

– Etter Vallecano-kampen, fortalte jeg ham at det var uakseptabelt. Dette er den andre gangen, og det får konsekvenser, sier ten Hag.

– Noen ganger koker det over for oss alle. Akkurat nå føler jeg bare at jeg må jobbe har på Carrington (treningsfeltet til Manchester United), støtte lagkameratene mine og være klar til å gi alt i hvilken som helst kamp. Snart vil vi være sammen igjen, sto det også i Ronaldos Instagram-post som kom et par timer etter vrakingen.

Som manager i Ajax opplevde ten Hag at Amin Younes gikk før kampslutt i et oppgjør mot Heerenveen i 2018. Den tyske spilleren ble da utelatt av troppen, måtte trene med juniorlaget, og spilte aldri en kamp igjen for førstelaget til Ajax før han ble solgt til Napoli noen måneder senere.

Se hva ten Hag sa etter kampen mot Vallecano i sommer:

Alsaker hevder at problemet med Ronaldo har vært der helt siden han returnerte til klubben i fjor sommer.

– Jeg mener at hans gigantiske ego har vært med på å rive ned garderoben fra dagen han kom tilbake igjen, sier han.

Daglig leder i Manchester United-supporterklubben United.no, Bernt Hjørnevik, mener at spillenekt er uakseptabelt uavhengig av hvilken spiller som måtte gjort det.

– Uansett om det er Ronaldo eller en eller annen «Olsen» i fjerdedivisjon, så hører det ikke hjemme noe sted, sier Hjørnevik til VG.

Flere store fotballprofiler har kritisert onsdagens oppførsel fra Ronaldo, blant dem den norske landslagssjefen Ståle Solbakken:

Hjørnevik roser ten Hags håndtering av saken, ved å utelate Ronaldo fra kamptroppen mot Chelsea.

– Det er et utrolig viktig statement overfor Ronaldo, samtidig som det setter standarden for resten av stallen. Det kunne endt med at det ikke ble gjort noe fordi det er Ronaldo det gjelder, men slik ble det ikke. Det tror jeg spillergruppen setter pris på.

Han har også latt merke til den negative utviklingen over lengre tid, og er skuffet over oppførselen de siste månedene.

– Jeg liker ikke det i det hele tatt. Selv om han har det verdensnavnet han har, og er en av verdens beste fotballspillere, så oppfører du deg bare ikke sånn. Jeg synes han endret seg litt etter at overgangsstyret med ham hadde lagt seg i september, med tanke på holdninger og lignende, men han gikk over streken på onsdag, slår Hjørnevik fast.

Chelsea – Manchester United har avspark klokken 18:30 lørdag. Kampen sendes direkte på Viaplay og Vsport Premier League.