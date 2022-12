Arven etter fotball-VM 2022: – Vi kan ikke stole på noe eller noen

Når helten Lionel Messi har herjet, har selv Lise Klaveness sett på fotball-VM med entusiasme. Den britiske forfatteren James Montague beskriver VM som en interessant og skremmende case-studie.

FINALEKLAR: Lionel Messi jubler for Argentinas tredje mål i semifinalen mot Kroatia.

Sindre Øgar, VG

10 minutter siden

Med ett døgn igjen til finalen mellom Argentina og Frankrike og nylig sikret VM-bronse til Kroatia etter seier mot overraskelseslaget Marokko, er årets fotball-VM fortsatt tidenes mest kontroversielle:

FØR VM:

Beskyldninger om korrupsjon rundt tildelingen av mesterskapet i 2010.

Systematiske menneskerettighetsbrudd av migrantarbeideres rettigheter.

Et ukjent antall dødsfall knyttet til byggingen av VMs infrastruktur, og manglende etterforskning for å finne dødsårsaker.

UNDER VM:

Etter hvert har fotballen fått en større del av oppmerksomheten: Som Marokkos historiske eventyr og Lionel Messis herlige vei mot VM-finalen.

Så hva sitter man egentlig igjen med?

EVENTYR: Før Marokko-Frankrike. Marokko ble første afrikanske lag i en semifinale i VM.

– Jeg har rapportert fra Qatar siden 2005. Da jeg først dro dit var det bare sand. Å se forandringen er utrolig. Men selv jeg kan ikke se hva som er ekte og ikke, beskriver James Montague i The Guardians VM-podkast Football Daily.

Han er kjent for boken «When Friday Comes», som tar for seg forholdet mellom fotball og politikk i konfliktfylte områder i Midtøsten.

Om fotball-VM 2022 oppsummerer han:

– Det har vært en interessant case-studie, men det er skremmende.

Fotballen har vært bra, påpeker han.

– Kritikken har gått dypere inn i dette VM enn tidligere, og det hjelper når andre problemer har vært aktuelle, som Iran og som regnbue-armbåndene, men følelsen er at det vi ser er en illusjon – og at vi ikke kan stole på noe eller noen. Det blir arven etter dette VM, sier han.

PLAKATFINALE: «En større plakatfinale enn et møte mellom Qatars to store fotball-lønnsmottagere, Lionel Messi (35) og Kylian Mbappé (23), kunne de nesten ikke drømt om», skrev VGs VM-kommentator Trond Johannessen.

The Guardian-reporteren Pete Pattison er også med i podkasten. Han får spørsmål om det har kommet noe godt ut av VM.

– Ja, jeg tror det. Det er fantastisk at det er har vært et VM i Midtøsten, det har bevist at det kan gjøres i et lite land og det har gitt nye fans en sjanse de ikke ville blitt gitt ellers. Men det må ikke dekke over problemene som har vært i Qatar, og fortsetter å eksistere i Qatar når det gjelder menneskerettigheter, spesielt for migrantarbeidere, sier han.

– Det er viktig å huske at fotballen ikke fjerner et problem som fortsatt eksisterer. Jeg får fortsatt meldinger fra sikkerhetsvakter i Al Bidda Park som forteller at ingenting har skjedd for migrantarbeidere. De jobber 12 timers skift og får dårlig betalt. Dessverre er det det jeg tar med meg.

I podkasten beskrives FIFA som «den stille partner». Det påpekes at FIFA normalt styrer showet, mens FIFA i dette VM-et har vært glade for at Qatar har hatt styringen.

På en pressekonferanse fredag lovpriset FIFA-president Gianni Infantino årets VM som «tidenes beste».

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund, ser at avviklingen av fotball-VM har gått bra. Hun tror qatarske myndigheter ser på det som en seier for landets visjon.

– Å applaudere avviklingen av mesterskapet er ikke å applaudere tildelingen. Det er et ansvar vi har fremover. Det er bare bra at VM-avviklingen går bra, men at et lag vinner en fotballkamp gjør ikke at det politiske bakteppet er bedre eller dårligere, sier Klaveness.

Lise Klaveness i Doha i forkant av fotball-VM.

– Har Qatar oppnådd intensjonen til tross for kritikken?

– Det må andre enn meg vurdere. Vår oppgave er ikke å hindre noen å oppnå noe. Alle ønsker å oppnå noe med et mesterskap. Når vi søker EM for kvinner, ønsker vi også å oppnå.

– Men her var mesterskapet trolig kjøpt og betalt..?

– Ja, riktig, så det er det som er problemet. De vil aldri oppnå å endre det faktum at dette var en uakseptabel tildeling med uakseptable konsekvenser for de fattige menneskene som skulle gjøre dette mesterskapet mulig.

– Jeg møter qatarske myndigheter og har gjort det gjennom hele året. Jeg lærer mye av de, og mener det er veldig viktig at de lovreformene de har gjort får bein å gå på. Likevel er jeg veldig kritisk til mange ting. Men den dagen vi lager dette til en «svart-hvitt»-greie, får et problem.

– Har du sett kamper på TV og klart å føle fotballglede?

– Ikke helt, faktisk. Jeg har sett flere kamper, men færre enn vanlig. Jeg har hatt et mer politisk fokus, men når Messi herjer – jeg har vært Messi-fan hele mitt voksne liv, så har jeg sett på det med entusiasme. Det er ikke noe galt med Qatar som land, men den politiske håndteringen i FIFA fikk store konsekvenser for migrantarbeidere. Det får man aldri endret på. Og det må ikke skje igjen.

Argentina og Frankrike møtes til VM-finale søndag 16.00. Kampen sendes på NRK.