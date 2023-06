Ville ha spiss med wow-effekt til Vålerenga: – Tragikomisk

Terje Liverød mener investor Tor Olav Trøim var med å sette sportslige kriterier i spissjakten i 2018. Og at det forteller mye om hvorfor Vålerenga sliter i dag.

IKKE HØY NOK: Vålerenga-lederen ville ha en spiss på minst 1.85 m – Diego Forlán er bare 1.80. Vis mer

Supportere skulle tenke at Vålerenga hadde klart noe utrolig.

Men idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener det strider med idrettens regelverk idrettens regelverkNIFs lov § 13-4. Idrettslagene skal ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten. at Vålerengas rike onkel deltar så aktivt i spissjakten.

– Trøim skal holde fingrene av fatet, sier Kjenner.

Vålerenga-sjef Erik Espeseth Erik EspesethEspeseth er daglig leder i Vålerenga Fotball AS, altså selskapet som kontrolleres av Tor Olav Trøim og som har en samarbeidsavtale med fotballklubben Vålerenga. mener derimot at folk med roller inn mot klubben har lov å uttrykke sine meninger i enkeltsaker.

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga AS.

Terje Liverød Terje LiverødLiverød er tidligere fotballagent, rådgiver og konsulent for flere toppklubber. Han spesialiserte seg på det sør-amerikanske markedet og bor deler av året i Montevideo i Uruguay. forteller om spissjakten i 2018, da Ronny Deila var trener:

– Espeseth spurte om jeg kunne skaffe en spiss og det var etter noen kriterier. Det ene var en wow-effekt – hvordan i all verden fikk dere tak i ham? Han skulle også ha gode holdninger, god fysikk, snakke engelsk og være en god leder.

Foranledningen var at Liverød hadde bistått den uruguayanske midtstopperen Felipe Carvalho i overgangen til Oslo-klubben.

Felipe Carvalho i 2018.

Liverød trodde han kunne være et bindeledd til mannen som oppfylte alt: Diego Forlán, målmaskinen fra Uruguay som ble kåret til VMs beste spiller i 2010.

Liverød var sikker på at forslaget ville bli møtt med jubel.

– Men jeg fikk til svar at Forlán ikke oppfylte alle kriteriene, og spesielt ikke de Trøim og han (Espeseth) var veldig opptatt av. Det gikk blant annet på fysikken og at spissen skulle være over 1,85 høy, forteller Liverød.

Tor Olav Trøim sammen med Celina Midelfart på kamp i 2016.

Liverød har fortsatt e-postene der det beskrives hvilke kriterier Espeseth og «TOT» er opptatt av.

– Jeg kan bekrefte at TOT i min kommunikasjon ofte er Tor Olav Trøim, men vet jo ikke i hvilken kontekst du henviser til her, sier Espeseth.

Forlán er 1,80. Espeseth var også skeptisk til kampformen og antall minutter. Forlán, som da var 39 år gammel, hadde spilt vårsesongen i Hongkong.

– Det er tragikomisk at han stryker på høyden. Og det er tragikomisk at det er Espeseth og Trøim som setter de sportslige kriteriene, mener Liverød.

– Og det er meget beskrivende for hvorfor Vålerenga er der de er i dag, mener han.

Liverød hevder at finansfolk som Trøim har fått altfor mye makt i norsk fotball – også over vesentlige sportslige avgjørelser.

Terje Liverød.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i disse påstandene, sier Erik Espeseth.

Han er ansatt som daglig leder i AS-et. Kan han bedrive spillerjakt i den rollen?

– Det er den medlemsstyrte klubben som har alle rettigheter. Samarbeidende AS skal holde fingrene av fatet, men enkelte ansatte i AS-et kan ha fått fullmakt av klubbstyret, sier Gunnar-Martin Kjenner – før han legger til at vedkommende ikke kan påvirkes av «eieren», noe han mener er nesten umulig i praksis.

– Det er et eksempel på en grensesone som er vanskelig å holde ren.

Gunnar-Martin Kjenner

Espeseth svarer:

– Jeg har aldri tatt beslutninger knyttet til valg av spillere – men har kommet med meninger og tanker selvsagt – og spesielt det som knytter seg til økonomi og økonomiske risikovurderinger.

– Hadde du fullmakt fra klubbstyret til å drive spillerjakt for Vålerenga i dette konkrete tilfellet?

– Igjen, jeg har ikke hatt ansvar for noen spillerjakt og hatt konkret beslutningsansvar i spillerlogistikken – først og fremst bidratt med økonomiske risikovurderinger og bidratt ved forhandlinger.

– Men meninger har vi alle som jobber her, og det kan godt være at jeg i noe av min kommunikasjon med Liverød også ga uttrykk for noen av mine meninger. Det var også en god del uenighet mellom sportslig ledelse den gang, og Liverød – hvor han ikke fikk gjennomslag for sine ideer og tanker.

Fakta Forholdet mellom Vålerenga Fotball AS og klubb Idrettens lovverk sier at sportslige beslutninger, som spillerkjøp, skal ligge i klubbene – og ikke hos «rike onkler». Trøim og andre næringslivsfolk kan derimot inngå samarbeidsavtaler med klubbene, men det handler om den kommersielle driften. Det er denne måten Vålerenga er organisert på. Trøim kontrollerer Vålerenga Fotball AS, som har en avtale med Vålerenga Fotball Elite (klubben). Vis mer

– Hvordan praktiseres dette i Vålerenga i dag?

– Styreleder og styret i klubb sitter på det øverste ansvaret for sport og spillerlogistikk, som da er delegert til sportssjef og hovedtrener så lenge det er innenfor budsjett. Er det ønsker utover budsjett må dette tas med styret i klubb – inn mot AS’et og de igjen med eier, for en eventuell funding dersom klubben ønsker det.

– Har Trøim mulighet til å involvere seg i spillerjakt og sette kriterier etter norsk idretts lov?

– Trøim har selvsagt lov til å komme med meninger og tanker, på linje med det veldig mange andre også gjør. Men beslutninger er slik jeg har beskrevet over her.

Fakta Liverød mener dualmodellen må avskaffes – Denne saken er symptomatisk for hele dualmodellen. Norske klubber er mye mer avhengig av enkeltpersoner enn for 25 år siden. Modellen har medført en forvitring av ledelsesstruktur i klubbene. Det skaper økonomisk avhengighet fremfor uavhengighet og økonomisk bærekraft som er målet til NFF, og det er regel- og lovbrudd hele veien, sier Liverød. – Subsidier over tid er aldri utviklende, hverken i fotball eller næringsliv. Over tid ødelegger det økonomiene,lammer kreativitet og utvikling, gjør de økonomiske problemer mindre synlige og hindrer dermed nødvendige strukturelle endringer i norsk toppfotball som ellers ville tvunget seg frem. – Det hjelper ikke at det spyttes inn penger hvis det forvaltes dårlig. Vis mer

Liverød tror Forlán ville vært åpen for Vålerenga, uten at klubben måtte sprenge budsjettet.

– Vi kom aldri så langt at vi gikk videre, for han oppfylte ikke kriteriene til Trøim og Espeseth. Jeg fikk helt hakeslepp. Det ble avfeid av høyrehånden til Trøim uten at det ble tatt opp i ledelsen i klubben.

Tor Olav Trøim har ikke besvart VGs henvendelse.