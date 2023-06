Riises Avaldsnes sist etter stortap: – Årets dårligste kamp

(Avaldsnes – Arna-Bjørnar 2–4, Brann – LSK Kvinner 0–2, Rosenborg – Åsane 2-0, Stabæk – Lyn 2–1) Avaldsnes ble skjøvet ned på sisteplass i Toppserien etter at de tapte 2–4 i det viktige bunnoppgjøret mot Arna-Bjørnar lørdag ettermiddag.

TAPTE STORT: John Arne Riise og Avaldsnes tapte 2–4 mot Arna-Bjørnar. Her fra en tidligere kamp. Vis mer

For etter Arna-Bjørnars storseier står begge lag med 12 poeng, men Arna-Bjørnar er foran på målforskjell. Avaldsnes har riktignok spilt én kamp mindre.

– Dette var årets dårligste kamp. Vi gikk fullstendig i oppløsning, selv om vi visste at de kom til å satse på kontringer og fart i bakrom. Nå har jeg hatt en lang prat med jentene. Når vi ikke møter opp til kamp, da får vi det sånn i fleisen, sier Riise til Haugesunds Avis.

KAMPENS STORE SPILLER: Sigrid Aas scoret hat trick mot Avaldsnes. Her er hun under en kamp i 2022.

Arna-Bjørnar tok en tidlig ledelse etter et nydelig langskudd av Sigrid Aas, men ti minutter senere utlignet Avaldsnes’ Kristina Svandal til 1–1.

En hands av Susan Ama Duah sørget så for at Arna-Bjørnar fikk straffe i begynnelsen av annenomgang. Tora Ose gjorde ingen feil fra krittmerket. Senere i annenomgang satte Sigrid Aas inn to nye scoringer og hat trick.

Natalie Velde reduserte på overtid. Dermed endte det 4–2.

– Jeg er lei meg. Jeg vet hva som bor i dette laget, så er vi ikke i nærheten av å få det ut. Jeg er skuffet fordi vi kan så mye bedre. Samtidig har jeg vært i gamet lenge. Noen ganger kommer det dager der man bare ikke får det til å funke. I dag var det en sånn dag, sier Riise.

Det er Vålerenga som topper tabellen, med Rosenborg som nærmeste utfordrer. Trønderne tok en kontrollert seier hjemme mot Åsane. Elin Sørum sørget for 1–0 etter 29 minutters spill, før Celine Emilie Nergård økte til 2–0 bare minutter senere.

Lillestrøm befestet også sin posisjon som nummer tre etter at de vant mot Brann. Mimmi Löfwenius og Signe Holt Andersen scoret målene i den kampen. Lillestrøm har nå fire poeng opp til Rosenborg og åtte poeng ned til Brann på fjerdeplass.

Fakta Resultater i Toppserien Avaldsnes – Arna-Bjørnar 2–4 Brann – LSK Kvinner 0–2 Rosenborg – Åsane 2–0 Stabæk – Lyn 2–1 Vis mer

I den fjerde kampen vant Stabæk lokaloppgjøret mot Lyn. Iris Omarsdottir satte inn 1–0 etter ni minutter, før Zara Jönsson økte til 2–0 tyve minutter før slutt. Kamilla Melgård satte inn et trøstemål på overtid. Dermed ble det 2–1 til Stabæk.

Serieleder Vålerenga spiller mot Røa i skrivende stund. Der er stillingen 2–2.