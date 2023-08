Isak mot Haaland i toppduellen: – Det er så rått å se på ham

På sin 17-årsdag sikret Alexander Isak (23) seg legendestatus for evigheten med to AIK-scoringer mot rivalen Djurgården. I kveld skal han ut i en skandinavisk spissduell med Erling Braut Haaland (23).

ÅPNINGSDOBBEL: Alexander Isak feirer sin andre scoring i 5–1-kampen mot Aston Villa i serieåpningen sist helg. Vis mer

Publisert: 19.08.2023 17:31

I kveld tar Manchester City imot Newcastle, og spesielt interessant blir spissduellen mellom Haaland og Isak etter at de scoret to mål hver i Premier League-åpningen.

VG Live 21.00: Manchester City – Newcastle

Mens Haalands har hatt en vanvittig reise til stjernehimmelen, så har jevngamle Isak kommet litt i skyggen. Der ser ikke svensken ut til å bli værende.

– Det er så rått å se på ham! Jeg er egentlig ikke overrasket, for han hadde noe helt spesielt ved seg, sier Fredrik Brustad til VG.

Han spilte sammen med Isak i AIK i 2016, og kort tid etterpå med en like ung Haaland i Molde.

– Isak var kvikk, veldig slepen teknisk med herlige triks og en unik smidighet. Han så ikke sterk ut, men når du gikk i duell ble du overrasket.

Haaland-tracker: Følg jakten på rekordene!

– Haaland hadde den enorme driven, gikk rett på og var klinisk i avslutningene, beskriver Brustad om tenåringsutgavene av Isak og Haaland.

FALLER FOR ISAK: Aston Villas Ezri Konsa tok i bruk alle metoder for å stoppe Alexander Isak i Premier League-åpningen. Vis mer

Fakta Alexander Isak Født: 21. september 1999 (23 år)

Høyde: 192 cm

Posisjon: Spiss, ving

Klubber: AIK, Borussia Dortmund, Willem II (lån), Real Sociedad, Newcastle

Har vunnet cupen i både Tyskland og Spania. Ble toppscorer i den spanske cupen i 2019/20-sesongen.

A-landskamper for Sverige: 40 (9 mål)

Var lagkamerat med Martin Ødegaard i Real Sociedad i 2019/20-sesongen da de vant cupen.

Spilte sin første landskamp som 17-åring, og ble tidenes yngste målscorer for Sverige da han puttet det første i 6–0-seieren mot Slovakia i januar 2017.

Kjøpt av Newcastle i august 2022 for rundt 70 millioner Euro, ca. 700 millioner kroner etter kursen da.

Slet med en strekkskade i store deler av den første sesongen i Newcastle, men scoret ti mål på 22 ligakamper.

Åpnet denne sesongen med to scoringer da Newcastle slo Aston Villa 5–1 i serieåpningen. Vis mer

Egenskapene har de beholdt, selv om nivået er langt høyere enn Allsvenskan og Eliteserien.

– Det er kult at de herjer i Premier League. Med slike spillere merker du ganske raskt at det er noe spesielt – det er vel det som er «X-faktoren», sier Brustad og legger til:

– Jeg har spilt mot Ødegaard også – du har det samme der.

De tre jevngamle skandinavene er nøkkelspiller i tre av klubbene som trolig vil kjempe helt i toppen i England de kommende årene.

TIDLIGERE LAGKAMERATER: Alexander Isak og Martin Ødegaard spilte sammen i Real Sociedad. Her tar de en prat etter at Sverige og Norge spilte 1–1 i september 2019. Vis mer

Det har liksom ikke klaffet helt for Isak, men toppnivået til den litt hengslete «Stockholms-killen» har vært kjent lenge. Det kom oftere og oftere frem i Real Sociedad, og et kjøpesterkt Newcastle bladde opp rundt 700 millioner kroner for i august i fjor.

Store deler av den første sesongen ble ødelagt av en hamstringskade, men det ble likevel ti ligamål på 22 kamper. Isak serverte tekniske godbiter og flere scoringer.

Dribleraidet der han snurrer rundt med svimle Everton-spillere er fotballkunst.

Brustad var A-lagsspiller i AIK da en svært ung Isak begynte å bli med på treningene.

– Han var ustabil i starten, men tok nivået raskt. En beskjeden og rolig type som alltid kom tidlig på trening, og hang igjen etterpå. Det er ikke tilfeldig hvem som når lengst, sier Brustad.

De spilte en kort periode sammen på førstelaget, men Brustad hadde signert for Molde da Isak virkelig markerte seg.

BURSDAGSMÅL: Alexander Isak setter inn sitt andre mål for AIK mot Djurgården og tidligere landslagskeeper Andreas Isaksson – på sin 17-årsdag. Vis mer

21. september 2016 – på 17-årsdagen – scoret Isak to mål da erkerival Djurgården ble knust 3–0 på bortebane.

Legendestatusen blant den beryktede AIK-fansen ble sikret inn i evigheten. TV-bildene av supporterne som synger «Ja, må han leva uti hundrade år!» for Isak etter kampen er nydelige.

– Han kan bli den nye Zlatan Ibrahimovic. Han kan bli «hur bra som helst», sa AIK-kollega Chinedu Obasi, kjent i Norge for tiden i Lyn, til Aftonbladet.

FEIRET MED FANSEN: AIK-supporterne sang bursdagssangen for Alexander Isak, og fikk noen gloser i retur fra stjerneskuddet. Vis mer

Noen måneder senere ble Isak solgt til Borussia Dortmund, uten å slå til. Etter et låneopphold i nederlandske Willem II spilte han på seg selvtillit og scoret 13 mål på 16 kamper.

Det var nok til at Real Sociedad ville betale 150 millioner kroner for ham, og i Spania fant han seg godt til rette.

Nå er Alexander Isak i ferd med å bli en av de virkelig store profilene i Premier League.