Ny nedtur for Vålerenga – uavgjort mot Odd

VALLE (VG) (Vålerenga - Odd 2–2) Debutant Eneo Bitri (27) så ut til gi Vålerenga tre etterlengtede poeng - men så spolerte Odd festen i Oslo.

FESTBREMS: Ole Erik Midtskogen og Odd fikk med seg ett poeng fra Intility.





Publisert: 27.08.2023 18:52 Oppdatert: 27.08.2023 19:30

Odd-spiss Ole Erik Midtskogen utlignet for gjestene midtveis i andre omgang. Da maktet ikke Vålerenga å slå tilbake.

– Vi er skuffet over den første halvtimen av andre omgang. Vi er for upresise og gir bort ballen hele tiden. Da scorer Odd fortjent, sier VIF-trener Geir Bakke til VG.

– Vi får som fortjent. Vi starter kampen forferdelig, så tar vi over. Men frem til de scorer i andre omgang har vi omtrent ikke ballen. Da ligger det litt i luften at de scorer. Så begynner vi å spille fotball igjen etter 2–2. Det er jævlig surt, sier kaptein Stefan Strandberg til VG.

NYTT POENGTAP: Stefan Strandbergs Vålerenga har kun vunnet én hjemmekamp denne sesongen.

Strandberg fikk en ny kollega i midtforsvaret fra start mot Odd. Det er nemlig kun tre dager siden Vålerenga signerte Eneo Bitri, men Bakke kastet den albanske landslagsspilleren rett inn i elleveren.

Han får gode skussmål fra sin nye kaptein etter å ha scoret i VIF-debuten.

– Han gjør det fint. Klassisk, tøff østeuropeisk midtstopperstopper. Litt uvøren, men jeg synes det er godkjent og vel så det, sier Strandberg.

Men det så ut til å bli en tung debut for 27-åringen til å begynne med:

Allerede etter syv minutter ble Bitri knust av Midstkogen i en hodeduell. Dennis Gjengaar plukket opp andreballen, avanserte noen meter, og banket til fra 20 meter - forbi Jacob Storevik i VIF-buret.

LEDERMÅLET: Dennis Gjengaar og Odd jubler for 1–0.

Vålerenga brukte ikke lange tiden på å svare:

Ti minutter senere la Mohamed Ofkir ut på et soloraid på høyrekanten, før han pisket et lavt innlegg inn i boks. Foran mål skled en uheldig Sondre Solholm Johansen ballen i eget nett.

Og så skulle nysigneringen Bitri vise seg fra en langt bedre side:

På en utoverskrudd corner fra Elias Hagen kastet albaneren seg frem ved første stolpe og stanget ballen lekkert videre i lengste hjørne.

Foran euforiske fans på Østblokka så Vålerenga ut til å gå mot tre poeng - og med en ny helt i Eneo Bitri.

DEBUT-SCORING: Eneo Bitri og Vålerenga feirer 2–1-målet til albaneren.

Men et Vålerenga-lag med kun én seier på seks kamper etter at Geir Bakke tok over som hovedtrener måtte se nok en trepoenger glippe:

Evigunge Espen Ruud (39) kombinerte fint med Leonard Owosu, før han serverte Ole Erik Midtskogen inne foran mål.

Med 2–2 blir Vålerenga liggende på 14.-plass i Eliteserien, ett poeng bak Sandefjord på sikker plass.