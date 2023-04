Brann-stjernen fikk «nytt» navn etter Wikipedia-spøk

BERGEN (VG) En uskyldig narrestrek fra 2012 sørget plutselig for at Brann-spiller Bård Finne fikk mellomnavnet «Amadeus». Nå håper spøkefuglen på ny supporterlåt.

12.04.2023 14:03 Oppdatert 12.04.2023 15:57

– Jeg ble konfrontert med det for noen uker siden, og jeg tror noen skal endre det, sier Finne til VG.

For på Branns egne hjemmesider sto bergenseren inntil onsdag oppført med navnet «Bård Amadeus Finne». Amadeus stammer fra en Wikipedia-spøk i 2012 fra Tarjei Elias Kvamme. I forkant av Branns 3–0-seier over Haugesund oppdaget han at Finne fortsatt står oppført med mellomnavnet han fant på:

– Jeg ble sjokkert, og begynte å le. Jeg hadde jo ikke sett dette på mange år, men straks jeg så at det sto «Bård Amadeus» der inne, kom jeg jo på alt, skriver Kvamme til VG.

Kvamme, som til daglig jobber som vaktsjef i P3, forteller i en tråd på Twitter om hvordan han redigerte inn mellomnavnet som en spøk i 2012. Bergenseren forteller at han trodde noen ville oppdage feilen og rette opp, men det tok ni år før «Amadeus» ble fjernet.

Medier24 omtalte saken først.

SPØKEFUGL: Tarjei Elias Kvamme står bak spøken som gjør at Bård Finne har fått mellomnavnet «Amadeus» på Branns hjemmeside.

I mellomtiden hadde det oppdiktede navnet lurt fotballdatabaser som RBRef og Opta, som begge ser ut til å ha latt seg lure til å inkludere «Amadeus» i navnet til Brann-spissen.

Sistnevnte er databasen Brann bruker, og ifølge klubben grunnen til at Finne inntil onsdag hadde mellomnavnet «Amadeus» på sin spillerprofil.

– Det er kjempeabsurd at det har spredd seg sånn. Man lurer jo på hvor mange andre små, uskyldige løgner som har gått gjennom systemet, oppsummerer Kvamme.

– Jeg har visst at det sto på Wikipedia i mange år, men jeg synes det er litt overraskende at alle disse sidene stoler blindt på Wikipedia, sier Finne.

– Kommer du til å bruke «Amadeus» selv, som et artistnavn?

– Jeg gjør nok ikke det, men det er en meget god spøk, ler Finne.

Spøkefuglen Kvamme er glad for at Finne setter pris på påfunnet, og håper samtidig sprellet kan føre til en ny låt på Brann Stadion.

– Jeg håper, som noen Brann-fans har tvitret om det siste døgnet, at vi kan lage en Bård Finne-sang på melodien til «Rock Me Amadeus» av Falco, avslutter Kvamme.

Onsdag 12. april er «Amadeus» fjernet fra navnet til Bård Finne på Branns hjemmeside.

Til opplysning: Kvamme var podkastprodusent for VGTV Underholdning fra mai 2022 til februar 2023.