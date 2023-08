Japan-sjefen før åttedelsfinalen mot Norge: – Kommer til å bli en vanskelig kamp

WELLINGTON/OSLO (VG) Hege Riise (54) og det norske landslaget står overfor en meget tøff motstander, som fremdeles har til gode å slippe inn mål dette mesterskapet. Stjernespiller Guro Reiten (29) mener presset er over på japanerne.

VINTER: Ikke akkurat temperatur à la den norske junimåneden i år, men laget til Japan-manager Futoshi Ikeda er brennhet dette mesterskapet. Her avbildet under en trening før åttedelsfinalen mot Norge i VM. Vis mer





Norge må nøye seg med å være underdogs mot Japan i VM-åttedelsfinalen i Wellington lørdag.

De vant kun én av tre kamper i gruppespillet, mens Japan vant alle tre kamper, der spesielt 4–0 over Spania viste virkelig hva som bor i dem.

Japan gikk gjennom gruppen, som også inkluderte Zambia og Costa Rica, med 11–0 i målforskjell. Det er kun Sveits og Jamaica som har til gode å slippe inn mål ennå.

Grafikk: www.sofascore.com

– Laget er mer selvsikkert, det er sikkert, men dette er utslagsrundene. Vi har bare én sjanse til å vinne, så støtteapparatet og spillerne må ha fokus på det, og vi har forberedt oss på det, sier Japans landslagssjef Futoshi Ikeda, gjengitt av Forbes, på en pressekonferanse fredag.

– Det kommer til å bli en vanskelig kamp. Vi må bare anta det, men spillerne forbereder seg så godt de kan.

– Spillerne presterer opp mot deres maksnivå, og det er det som har tatt oss så langt. Jeg har sagt til spillerne at det er alt jeg ber om i utslagsrundene, sier Japans landslagssjef.

Verdensmesterne fra 2011 hadde ballen kun 23 prosent av tiden i 4–0-seieren mot Spania. Norge-trener Hege Riise tror rollene er snudd lørdag.

– Jeg vil gjette at de spiller litt høyere mot oss. Kanskje kampbildet blir likt som Spania og Japan, men at rollene er snudd. Vi vil forberede oss på å spille defensivt, være sterke i forsvaret, og spille på våre styrker. Forhåpentligvis får vi det resultatet vi vil ha, sa landslagssjef Hege Riise på en pressekonferanse fredag.

Japan og Norge er naboer på FIFA-rankingen, der Japan er et hestehode foran på 11.-plass.

MÅLFEST: Norges eneste opptur dette mesterskapet var da det ble seks mål og seier mot Filippinene. Guro Reiten (i fokus) feirer med lagvenninner på et av seks Norge-mål. Vis mer

En av Norges og verdens beste angrepsspillere Guro Reiten mener det blir en vanskelig oppgave. Hun peker på at de har teknikk og ferdigheter på et skyhøyt nivå.

– Det blir nok en annen kamp mot oss enn mot Spania, og vi må bare bruke noen dager på å forberede oss og være klare. Vi kan glede oss til å gå ut der med minst press av de to lagene. Det blir nydelig, sa Guro Reiten til VG etter en treningsøkt torsdag.

– De er litt ukjente. De har ikke de navnene man hører aller mest om til vanlig. Så kommer de til mesterskap og er ... de har vunnet VM før og har vist det gang på gang at de er et av de beste lagene, fortsatte Chelsea-stjernen.

Fakta Japans ellever mot Spania – klubber i parentes Keeper: Ayaka Yamashita (INAC Kobe Leonessa, Japan) Forsvar: Hana Takahashi (Urawa Reds Ladies, Japan)

Saki Kumagai (AS Roma, Italia)

Moeka Minami (AS Roma, Italia) Midtbane: Risa Shimizu (West Ham, England)

Honoka Hayashi (West Ham, England)

Fuka Nagano (Liverpool, England)

Jun Endo (Angel City FC, USA) Angrep: Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai, Japan)

Riko Ueki (Tokyo Verdy Beleza, Japan)

Hikaru Naomoto (Urawa Reds, Japan) Vis mer

– Det er et lag man ikke vet så mye om fordi jeg tror de fleste i Japan spiller i Japan, eller kanskje i USA. Det er ikke spillere man ser så veldig, men vi har jo sett alle kampene her i mesterskapet. Det er et godt lag, sa landslagsspiller Anja Sønstevold torsdag.

Japan har vunnet mot Norge på fem av seks forsøk. Sist i 2018, da endte det med norsk 1–4-tap.

– Vi må kanskje tenke at vi møter en antatt bedre motstander, som det er mulig å slå, sa Norges assistenttrener Monica Knudsen til VG.