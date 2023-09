Røper Guardiolas innstendige videobønn før landslagspausen

MANCHESTER/LONDON (VG) En ryggoperert Pep Guardiola (52) satt i Spania og var strålende fornøyd med Manchester Citys storseier lørdag. Men han hadde en beskjed til laget.

NÆRT SAMARBEID: Mellom Manchester City-manager Pep Guardiola og Erling Braut Haaland.

– Vi snakket med ham på FaceTime FaceTimeVideosamtale etter kampen. Han sa «gratulerer og ta vare på dere selv under landslagspausen. Og vær så snill, ikke kom tilbake med skader». Selv om det jo er noe alle managere sier, sier Manchester City-kaptein Kyle Walker.

De siste ukene har nemlig Pep Guardiola vært hjemme i Spania for å rehabilitere etter en ryggoperasjon.

Han har fulgt Citys to siste kamper på TV-skjermen, men tok altså kontakt med laget etter storseieren mot Fulham på lørdag.

Fakta Haaland og Ødegaard reiser til Norge: Denne uken er det nemlig landskamper. Norge møter først Jordan til privatkamp på Ullevaal stadion torsdag 7. september. 12. september er det Georgia som står på andre banehalvdel i EM-kvalifiseringen. Vis mer

På VGs spørsmål om han tror City-sjefen tenker om at Erling Braut Haaland kanskje skal spille en privatkamp kommende uke, svarer høyreback Walker slik:

– Erling må representere landet sitt, som vi alle må. Det er en del av fotballen. Vi håper alle spiller godt for landet sitt, kommer tilbake uten skader, først og fremst for Manchester Citys del. Men du må representere landet ditt og være ekstremt stolt av det, gjøre jobben og komme tilbake og gjøre seg klar for en veldig travel periode.

For Haaland har hatt en fantastisk start på sesongen. Nordmannen er trolig viktigere enn noen gang for Guardiola og hans lag.

Marginene er små hvis man sammenligner de første seks kampene denne sesongen med den forrige, men utover Haaland har viktige spillere som leverer målpoeng enten forlatt klubben eller blitt langtidsskadet.

CITY-KAPTEIN: Kyle Walker

Fakta Tall fra Haalands seks første kamper forrige og inneværende sesong: 2023/2024 (supercup, Community Shield og fire ligakamper: 504 av 540 spilleminutter.

Har scoret seks mål av Manchester Citys 13 mål så langt. Haaland har også notert seg for en målgivende.

PS: Til statistikken hører det med at Cole Palmer har scoret to av målene så langt i sesongen. Palmer har nylig blitt solgt til Chelsea. 2022/2023 (Community Shield og fem ligakamper): 485 av 540 spilleminutter.

Scoret den gangen ni av Manchester Citys 20 mål. Noterte seg også for en assist.

PS: Kevin De Bruyne er i dag langtidsskadet og hadde på samme tidspunkt for ett år siden en scoring og tre målgivende. Ilkay Gündogan – nå i Barcelona – hadde to mål og en målgivende. Vis mer

Noen hundre kilometer sørøst for Manchester gjør også Martin Ødegaard sine saker svært godt i London.

24-åringen har så langt styrt Arsenal-skuta til ett trofe, etter den råsterke seieren mot Manchester United søndag kveld ligger londonerne på en femteplass på tabellen og han står selv bokført med to mål.

– En stor bekymring, sier John Cross, som følger Arsenal som Daily Mirrors ledende fotballskribent, om Arsenal-manager Mikel Artetas tanker før Martin Ødegaard skal ut i landskamper denne uken.

FØLGER ARSENAL TETT: John Cross i Daily Mirror

Han viser til at midtbanespiller Thomas Partey er ute en god stund med skade, mens Ødegaard – ifølge Cross – har vært fantastisk god de første fem kampene av sesongen.

Fra og med september kommer de viktige kampene i alle turneringer på rekke og rad.

– Han er ikke så fornøyd med den landslagspausen. Arsenal har ikke helt funnet den flyten og formen ennå. Arteta er desperat etter å ikke få flere skader. Den ene som har vært eksepsjonell denne sesongen er faktisk Martin. Men han er kaptein for Norge. Han må neste spille der også selv om det er privatkamp, sier The Mirror-skribenten.