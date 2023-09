Hangeland om stopperproblemet: – Må dyrke de destruktive kreftene

Den gamle stopperkjempen Brede Hangeland (42) vedgår at Norge en nede i bølgedal når det gjelder gode midtstoppere og keepere.

Publisert: 06.09.2023 11:30

– Det er en posisjon der Norge har vært godt forspent, og der det er mindre konkurranse enn det har vært, sier Brede Hangeland på onsdagens pressekonferanse før landskampene mot Jordan (torsdag) og Georgia (tirsdag).

Det er EM-kvalifiseringskampen mot Georgia som betyr noe på denne samlingen. Martin Ødegaard vil få spilletid mot Jordan, men det er usikkert om Erling Braut Haaland kommer på banen.

Temaet onsdag handlet mest om Norges problemer bakover på banen. Norge har syv baklengsmål på fire EM-kvalikkamper.

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland, med 91 landskamper i perioden 2002 til 2014, er spilleransvarlig under landslagssjef Ståle Solbakken. Han har blant annet ansvaret for oppfølging av enkeltspillere. Onsdag steppet han inn for Solbakken – og svarte på spørsmål fra pressen.

Ved siden av ham satt keeper Ørjan Håskjold Nyland og forsvarsspiller Kristoffer Vassbakk Ajer.

Da forsvarsproblematikken til Norge kom på bordet, understreket Hangeland at «de som er her er gode». Samtidig sier Hangeland at han hadde øynet sjansen om han var ung forsvarsspiller eller keeper i dag.

– Konkurransen er mindre enn den har vært, sier han.

VG spurte Brentfords Kristoffer Ajer om hvordan det var å være en del av lagdelen som «alltid» blir trukket frem som et problem.

– Jeg bruker minimalt med energi på det, det nok dere som bruker energi på det, svarte Ajer.

Hangeland fikk spørsmål om Ajer, som for noen år siden var på god vei til å bli forsvarssjef for Norge. Under Solbakken har det ikke blitt slik.

– Han har alle forutsetninger for å bli en topp internasjonal midtstopper, men han har vært mye skadet, og det tar litt tid å få stilen til Ståle under huden, sier Hangeland, som beskriver 25-åringen som påskrudd og lærevillig.

Vålerengas Stefan Strandberg har vært «sjefen» i Norge-forsvaret, og har de siste kampene dannet stopperpar med Leo Skiri Østigård.

Med forfall fra Andreas Hanche-Olsen og Stian Gregersen kom Jesper Daland inn i den norske troppen denne uka.

– Jeg har meldt forfall til annenhver samling. Det har vært vanskelig. Det har vært to år med mye skader. Det har vært frustrerende, beskriver Ajer, som for sin egen del etterlyser kontinuitet.

Brede Hangeland vil ha frem flere Ødegaard-er og Haaland-er, bare i forsvaret.

– Gjennom noen år har det vært mer fokus på offensive ferdigheter. Jeg tror vi skal tilbake til en balanse, og dyrke de destruktive kreftene, sier han.