Svensk storklubb fikk bot for barn på indre bane: – Helt uvirkelig

Djurgården-kaptein Magnus Eriksson (32) feiret seier i sesongpremieren med sin fire år gamle sønn. Det har klubben nå fått bot for.

FEIRET MED SØNNEN: Djurgården vant 3–1 i første seriekamp denne sesongen. Med for å feire seieren var Magnus Erikssons fire år gamle sønn. Fremst i bildet er DIF-keeper Jacob Widell Zetterström.





25.04.2023 21:17 Oppdatert 25.04.2023 21:39

Det skriver Aftonbladet.

Stockholm-klubben slo Brommapojkarna 3–1 i serieåpningen på hjemmebane. Like etter kampslutt ble Erikssons sønn med ut på gressmatten for å feire trepoengeren.

Det svenske fotballforbundet tillater ikke å ha barn på indre bane – det har nå ført til at storklubben bøtelegges med 24.000 kroner.

– Dette er for gjentatte lovbrudd fra i fjor også. Men det er første gang i år at Djurgården blir straffet, sier sekretær i forbundet Leif Andersson til Fotbollskanalen.

Forbundet opplyste i april at regelen handler om sikkerhet, og at ikke hvem som helst kan være på banen.

– I utgangspunktet er det et sikkerhetsspørsmål. Det er vi enige om, klubbene også. Folk som er på innsiden må ha et jobboppdrag og være akkreditert, sa fotballforbundets hoveddelegat Per Eliasson ifølge Aftonbladet.

Andersson forklarer at forbundets disiplinærutvalg mottok et stort antall anmeldelser angående uakkrediterte personer, for eksempel barn, på de indre banene i Allsvenskan forrige sesong.

– Det er trist at det er brudd på regelverket som klubbene har vært med på å utforme, og at det fortsetter. Generelt sett er det kjedelig for oss å gi bøter, uansett hva det dreier seg om. Når det gjelder barn på banen er det helt og holdent et sikkerhetsspørsmål, og regelverket har heller ikke vært oppe til diskusjon om endring for i år, sier Andersson.

KAPTEIN: Magnus Eriksson er oppgitt over at klubben har fått bot for at han tok med sønnen ut på banen etter seieren over Brommapojkarna.

Beskjeden om at klubben risikerte å få bot, falt ikke i god jord hos Djurgårdens arrangementsleder.

– Vi er ikke enige med forbundet i denne saken. Vi er en del av forbundet, men vi skal gjennomgå hvordan vi kan gjøre annerledes for å unngå unødvendige rapporter, sa Mats Jonsson til den svenske avisen.

Spilleren selv, som tok med seg sønnen på banen, så heller ikke problemet.

– Jeg synes det er helt uvirkelig at det skal være en greie, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er våre barns største ønske å komme inn på banen etter kampen. Jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at det skal være en sikkerhetsrisiko å synge seierssanger og hoppe på banen. Jeg kan ikke engang ta det seriøst, sa Magnus Eriksson.

Hendelsen har fått kapteinen til å ønske en regelendring.

– Hvorfor skal man ikke gjøre det? Dette er familiene våre. Jeg skjønner at man ikke kan ta med hele slekta, men det er snakk om to minutter på banen. Mange av oss i laget har barn som synes det er en utrolig fin følelse. Å ta den gleden fra dem og oss tror jeg hadde vært skadelig, sa Eriksson til Aftonbladet i starten av april.

– Det føles bare dumt og unødvendig at det skal resultere i bot, avslutter han.