LSK-helten reagerer på Molde-trenerens taktikk: – Naivt

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Molde 2–1) Fjorårets suverene seriemester har fått en fryktelig start på sesongen. På Åråsen var det mye som gikk galt – igjen.







23.04.2023 21:09 Oppdatert 23.04.2023 22:25

Lillestrøm vant 2-1 etter hjemmescoringer av Kristoffer Tønnessen og Akor Adams. Molde sviktet i to avgjørende situasjoner i første omgang:

Først da Erling Moe forsøkte seg med et mottrekk mot Lillestrøms farlige cornere. Molde-treneren valgte å legge igjen tre spillere fremme, men trikset lyktes ikke. Tønnessen headet LSK i føringen – etter Gjermund Åsens presise corner.

– Det er naivt å komme til Åråsen med den taktikken, melder Tønnessen.





fullskjerm 1 av 1 Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Kort tid før pause var det kapteinen som feilet. Magnus Wolff Eikrem taklet Åsen med strakt ben. Dommer Ola Hobber Nilsen dro opp det røde kortet etter en VAR-sjekk.

– Det er klart det blir avgjørende. Det er dumt å la gutta spille med ti mann, og det er klart at kapteinen har stor del av skylden, sier Wolff Eikrem til VG.

– Han tar på seg skylden uten at han trenger det. Jeg mener at det ikke er rødt, men det er sånn det er. Det er en fordel for oss, men som jeg sa VAR gir og VAR tar, sier tidligere Molde-spiller Ruben Gabrielsen til VG.

Molde vant Eliteserien med 18 poengs margin til Bodø/Glimt i fjor, men i år har Erling Moes menn havnet skikkelig bakpå.

Sjokktap mot Tromsø, bare uavgjort hjemme mot Rosenborg og tap på Åråsen søndag kveld gjør at Molde står med ett fattig poeng.

Samtidig har Bodø/Glimt lekt seg til full pott og 9–0 i målforskjell.

– Ett poeng på tre kamper er aldri godt nok for Molde. Da blir det stilt spørsmål, og det er berettiget det. Men jeg er sterk i troen, jeg vet at vi kommer tilbake, sier Molde-sjef Erling Moe til TV 2.

BLUSS: Det var god kok på bortetribunen på Åråsen.

Molde kom til Åråsen for å snu den vonde trenden, men det startet på verst tenkelig vis – med baklengs etter bare fire minutter.

Et mer klassisk LSK-mål skal du jobbe litt for å finne. De gule og sorte er kjent som Eliteseriens beste dødballag, og scoret hele 13 ganger fra hjørnespark i fjor.

Molde-trener Erling Moe forsøkte derfor å være lur.

Molde la igjen tre spillere i angrep da LSK fikk corner.

Dermed la Lillestrøm igjen fire utespillere bak.

I Molde-feltet var det derfor åtte Molde-spillere, inkludert keeper, og fem Lillestrøm-spillere.

Det endte med at Kristoffer Tønnessen knuste Eirik Haugen i lufta og stanget Lillestrøm i ledelsen.

– Jeg legger merke til at de legger igjen tre stykker. Da er det bare å takke og bukke, for det blir ekstremt mye rom. Så da er det bare å sette frem hodet. Det er naivt å komme til Åråsen med den taktikken. Vi er et bra dødball-lag, så det er litt vel naivt og det ble de straffet for, er målscorer Tønnessens dom over cornervarianten.

forrige





fullskjerm neste 1 av 2 Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Erling Moe svarer at planen var å ikke gjøre det så folksomt i boksen. Han peker på en tapt duell som ikke skulle vært tapt.

Molde-trener Erling Moe.

Erling Moes cornertrekk ble ikke prøvd flere ganger på Åråsen.

– Angrer du?

– Nei, da er du inne på noe som er vanskelig i fotball. Situasjonen har skjedd, og da får vi dra læring av det. Vi står mye bedre senere, men det handler om vilje og trykk i egen boks, sier Moe.

– Vi trodde det var en lur plan, men de er fem mann som er lik i størrelse og i kraft, og alle er sulte på å nikke ballen. Vi må bare unngå å sette oss i de situasjonene, sier Ola Brynhildsen til VG om trekket.

SKUFFET: Moldes innbytter Kristian Eriksen fortviler.

Emil Breivik utlignet for bortelaget etter et vakkert angrep, og Molde-supporterne kunne tenne på blussen. Den fikk ikke brenne ut, før Akor Adams løp seg fri og fikset 2–1 til Lillestrøm, drøye minuttet senere.

Molde presset på for en utligning i sluttminuttene, uten å skape de helt store sjansene. LSK tok sesongens andre seier, begge på Åråsen.