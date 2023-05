Brann-profil freste mot Sandefjord-spiller: – Forbanna unødvendig

(Brann – Sandefjord 0–0) Brann-profil Ole Didrik Blomberg (22) vridde seg i smerter etter et spark mot hans edlere deler. Etter kampen rettet han knallhard skyts mot mannen som forårsaket hendelsen.

VONDT: Ole Didrik Blomberg fikk første trøbbel med smerter i nakken underveis i kampen mot Sandefjord og fikk behandling. Senere ble han også sparket mot sine edlere deler.

08.05.2023 20:53 Oppdatert 08.05.2023 21:37

– Forbanna unødvendig å fullføre som han gjør. Han vet akkurat hva han gjør. Det er tåpelig av ham. Jeg synes den kunne bli tatt av VAR, sier Blomberg til TV 2 etter kampen.

Det var spilt nøyaktig 64 minutter på Brann stadion da han og Sandefjord-midtbanespiller Fréderic Bikoro havnet i en kamp om ballen. Bikoro fikk klarert, men traff i samme spark skrittet til Blomberg.

Branns kantspiller ble liggende nede på gresset i store smerter. Først etter halvannet minutt var han oppe og gikk igjen. Bikoro fikk gult kort for forseelsen.

BLIR KRITISERT: Sandefjords Fréderic Bikoro, her underveis i mandagens kamp mot Brann på Brann stadion.

Til Bergens Tidende forteller Blomberg etter kampen at han har veldig vondt i «skrittområdet».

– Det er helt tåpelig at han gjør sånn. Dritirriterende, sier han til avisen.

Bikoro bedyret på sin uskyld da han ble intervjuet av TV 2 etter kampen og svarte «nei» på spørsmål om han gjorde det med vilje.

– Jeg sa unnskyld til ham. Det var ikke med vilje. Jeg ville bare sparke ballen og ser ham ikke. Jeg kunne ikke gjort det med mot en annen spiller. Det var ikke med vilje.

Grafikk: www.sofascore.com

Blomberg var i likhet med resten av Brann-spillerne og trener Eirik Horneland frustrert etter kampen mot Sandefjord på Brann stadion mandag kveld.

Basert på statistikk og dominans er det nærmest utrolig at det endte 0–0. Branns overtak kampen igjennom var total.

Hjemmelaget lot knapt Sandefjord låne ballen samtidig som de rullet opp angrep etter angrep, hadde en rekke dødballmuligheter, skapte noen halvsjanser og noen få store muligheter.

Branns Mathias Rasmussen fortviler over nok en forspilt sjanse mot Sandefjord mandag kveld.

Men enten sørget Sandefjord-midtstopperne Jesper Taaje og Sander Moen Foss, eller keeper Hugo Keto, for at det som kom ble blokkert eller reddet.

– Veldig, veldig skuffet over at vi ikke klarer å bryte dem ned den ene gangen vi trenger for å få vinne kampen, sier Brann-spiss Bård Finne til TV 2, mens trener Horneland kalte forestillingen «frustrerende» overfor samme kanal.

For Brann var resultatet trolig tungt å svelge. De stod med bunnsolide seks poeng og seks scorede mål på de to første hjemmekampene. I den tredje i årets sesong kom årets første poengtap på eget gress.