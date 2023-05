Klar tale om Rekdals fotballstil: – Famler i blinde

TRONDHEIM (VG) Tap mot Vålerenga på lørdag kan bety starten på slutten for Kjetil Rekdal i Rosenborg, mener Adresseavisens kommentator.

UNDER PRESS: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, her underveis i onsdagens kamp mot Brann på Lerkendal.

05.05.2023 12:56

– Jeg tror det blir en skjebnekamp for Rekdal. Hvis Rosenborg taper da, blir presset så massivt. Luken til Bodø/Glimt og de beste lagene så stor at gullkampen er kjørt. Det blir mer snakk om nedrykk enn medalje, sier Birger Løfaldli til VG.

I solskinn og en gradestokk som viste opp mot ti pluss torsdag formiddag, slikket nemlig trønderne sårene etter en svak forestilling mot Brann onsdag kveld.

Det ble nok en kamp uten de gode angrepene og målene. I stedet var det gjestene fra Bergen som preget kampen på Lerkendal og sørget for at trønderne står med en enda svakere start på sesongen.

Allerede lørdag møter Rosenborg et hardt presset Vålerenga på Lerkendal.

Med tap mot Oslo-laget mener Løfaldli det vil skje ting i kulissene ettersom neste motstander igjen heter Bodø/Glimt.

– Presset blir så massivt at det sannsynligvis vil bety starten på slutten for Rekdals tid i Rosenborg. Da er det så mye å ta tak i, så mye å rette opp i, at da er jeg usikker på om ledelsen tror det er rett vei.

Konfrontert med uttalelsene fra Løfaldli, svarer Rekdal slik:

– Det bruker jeg ikke tid på, vi lever i et fritt land, folk får skrive og mene hva de vil. Jeg har forstått at det er verre her enn andre plasser. Det går fint for min del.

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli, her avbildet tidligere i vinter.

Rekdal er betenkt over at det ikke løsnet ikke angrepsmessig onsdag kveld, heller.

RBK-treneren har sagt at ting vil ta tid med en ung spillergruppe der angrepsrekka er relativt nykomponert.

– Jeg tror laget er frustrert, irritert og den verste følelsen er kanskje at de er i villrede om hvorfor det er sånn, sier Løfaldli.

Han mener Rekdals måte å tenke på kan være riktig, men at man likevel må se utvikling i spillet.

– Og hvis alle har ståltro på det, så er det greit at det tar tid. Men jeg er usikker på om alle har ståltro på det. Hvis det ikke er sånn, så blir det bare tomme ord, For det virker som han famler i blinde.

– Han bytter mye innad i kamper, fra kamp til kamp, spillere og formasjon. Det er vanskelig å se hva som er grunntanken, hvis grunntanken er at de skal bygge noe som er gjenkjennbart og som rimer med det Rosenborg tradisjonelt står for.

I TRØBBEL: Kaptein Markus Henriksen og og de andre Rosenborg-spillerne får det ikke til å stemme utpå banen.

Rekdal selv sier han kan forstå at det ser ut som de famler i blinde.

– Vi har interne diskusjoner hver gang for å skaffe erfaring, det er den eneste måten å få folk bedre på. Det er å få dem på banen.

– Så kan det hende vi har skiftet for mye i jakten på å få noen gjennom et nåløye slik at de får nok minutter på banen, kan lære og ta steg til neste kamp. Så kan man si at det går utover tryggheten i laget, sier Rekdal.

Han minner deretter om at de var på sporet av noe sommeren og høsten 2022.

– Vi må tilbake dit. Det har vi fokus på. Så må vi tåle at andre har synspunkter om hvordan vi ser ut. Det er åpenbart at vi ikke er på nivået vi ønsker å være på, sier Rosenborg-treneren.