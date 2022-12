Brann knuser Rosenborg på dette området: – Det sier noe om bergensere

Branns partoutkortsalg er doblet fra i fjor. Supporterlederen har sin teori om hvorfor.

Brann ligger an til å nå det høyeste partoutkortsalget til nyttår på syv år.

10 minutter siden

Et år uten å spille mot landets beste fotballag. På ett område har likevel Brann vært helt i toppsjiktet i landet.

Kun Rosenborg har hatt flere publikummere enn Brann på sine hjemmekamper i snitt (se fakta). Det til tross for at Brann har spilt på nivå to.