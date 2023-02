Guardiola angriper rivalene: – Vær forsiktige

MANCHESTER (VG) Manager Pep Guardiola (52) hevder at Premier Leagues etterforskning av Manchester City er drevet av andre toppklubber.

INTENS: Pep Guardiola var stadig oppe og brukte hendene da hans pratet på pressekonferansen fredag ettermiddag.







– Vi er heldige som lever i et utrolig land der alle er uskyldige til det er bevist at vi er skyldig, men det virker som vi allerede er fordømt. Hva som vil skje, vet jeg ikke, sier Guardiola.

Premier League bekreftet mandag at Manchester City etterforskes for over 100 økonomiske regelbrudd fra 2009/10-sesongen og til nå.

Guardiola var intens, fektet stadig med hendene og slo i bordet foran ham da han svarte på spørsmål om dette under fredagens pressekonferanse på Etihad Stadium.

Fakta Regel-bruddene City anklages for og mulige sanksjoner Sesongene 09/10 til og med 17/18 : Brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med hensyn til dens inntekter (inkludert sponsorinntekter) og driftskostnader.

Sesongene 09/10 til 12/13 : Brutt regler som krever fullstendige detaljer om managerens godtgjørelse.

Sesongene 13/14 til 17/18 : Brutt regler som krever at klubben overholder UEFAs regler, inkludert klubblisenser og økonomisk fair play (Financial Fair Play).

Sesongene 15/16 til og med 17/18 : Brutt regler om lønnsomhet og bærekraft.

Fra desember 2018 til dags dato: Brutt regler som krever at klubben samarbeider med og bistår Premier League i dens undersøkelser, inkludert ved å levere dokumenter og informasjon i god tro. Mulige sanksjoner hvis City blir dømt: At tidligere ligakamper kan bli spilt om igjen.

Den gjeldende klubben kan få poengtrekk.

Den gjeldende klubben kan bli utvist fra ligaen.

Hindre den gjeldende klubben fra å registrere spillere.

Pengebøter.

Kompensasjoner.

Overgangsnekt. Vis mer

I 2020 UEFA dømte Manchester City til to års utestengelse fra Champions League, men klubbens anke til CAS (idrettens voldsgiftsrett) gikk gjennom og City slapp utestengelse.

Guardiola sier klubbens advokater er selvsikre rundt Premier Leagues etterforskning, ettersom de har vært gjennom saken med UEFA.

– Det er klart det smerter når noen vil ta fra oss det vi har oppnådd på banen. På mandag kom det masse rykter og støy, men jeg er ganske sikker på at når kampene går, vil spillerne gjøre det de trenger.

Han kommer med en klar advarsel til konkurrentene. Ifølge Sky Sports ønsker andre toppklubber å kaste Manchester City ut av Premier League om klubben blir dømt. Guardiola går langt i å antyde et «komplott» fra rivalene.

– Vær forsiktige i fremtiden. For mange klubber kan komme med anklager, så mange kan bli anklaget for det samme som vi har blitt, advarer Guardiola.

– Mistenker du at dette er drevet frem av andre klubber?

– Ja, så klart. Det er Premier League.

– Hvorfor?

– Jeg vet ikke. Du må gå til alle eierne, Daniel Levy (Tottenham-eier), og spørre dem.

Spanjolen, med City-kontrakt til 2025, nekter for at han ønsker å forlate Manchester City på grunn av situasjonen. Han virker heller motivert av anklagene.

– Nå vil jeg ikke dra, sier Guardiola klinkende klart mens han lager lyder med munnen.

Tidligere har Pep Guardiola blitt oppgitt over spørsmål rundt anklagene på klubben:

City eies av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er visestatsminister i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Eierskapet er omstridt og Regimet i De forente arabiske emirater er et av de strengeste diktaturene i Midtøsten, ifølge FN-sambandet.

City anklages blant annet for å ha brutt regler som krever at det gis informasjon som gir et riktig bilde av klubbens økonomiske situasjon, spesielt med tanke på inntektene.

Klubben etterforskes også for å bryte UEFAs Financial Fair Play, et regelsett som skal hindre europeiske storklubber å bruke mer penger enn de får inn på sponsoravtaler. På den måten skal ikke styrtrike eiere kunne pumpe ubegrenset med penger inn i klubbkassen fra egen lomme.

Dokumenter fra Football Leaks, som ble tilgjengeliggjort for VG av EIC-nettverket av det tyske magasinet Der Spiegel, antydet imidlertid at klubber som Manchester City og PSG brukte en kreativ løsning:

Gjennom å kunstig blåse opp egne sponsoravtaler, så kunne de også bruke mer penger uten å bryte regelverket

Bare én måned etter at saken ble publisert - i desember 2018 - startet etterforskningen som ledet frem til dagens tiltale.

