Dennis Hauger røper detaljer om ny rolle

Norges Formel 1-håp skal kjøre for nytt lag på nest øverste nivå denne sesongen. Samtidig har han fått en viktig rolle i Red Bull. Det han gjør i den, kan hjelpe superstjernen Max Verstappen.

Dennis Hauger ble nummer ti sammenlagt i Formel 2 forrige sesong.

16.02.2023 12:31

Dennis Hauger drømmer om å kjøre i Formel 1, motorsportens største scene.

Men fjorårets debutsesong i Formel 2 Formel 2Nivået under Formel 1. Førerne her må som oftest gjøre det bra for å bli hentet av Formel 1-lagene. gikk ikke helt som håpet. Han endte på tiendeplass sammenlagt. Når han snakker med Aftenposten og resten av den norske pressen, skal han i gang med å teste bilen for sitt nye lag MP Motorsport.

