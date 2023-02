Liverpool herjet i byderby: – En stor kamp

(Liverpool–Everton 2–0) I sin syvende kamp for Liverpool satte Cody Gakpo (23) omsider ballen i mål, på det som ble en veldig etterlengtet opptur for hjemmelaget.

13.02.2023 22:52 Oppdatert 13.02.2023 23:52

De hadde ikke vunnet i Premier League siden de slo Leicester 2–1 lille nyttårsaften i fjor. Men mot byrival Everton løsnet det for Liverpool. Og da kunne Jürgen Klopp smile og klappe - i det som var hans 250. seier som Liverpool-manager.

– Begge målene er fabelaktige. Det var en stor kamp, en intens kamp. Vi jaktet hele tiden. Vi er veldig fornøyd, sier Klopp til Viaplay.

Og selv om Liverpool har hatt en blytung periode, så kan Klopp koste på seg et smil mandag kveld, ingen andre Liverpool-managere har nådd 250 seire på så få kamper som ham. Klopp trengte 414 kamper, mens Bob Paisley er nærmest med 250 seire på 448 kamper.

– Det viktigste er at vi spilte kampen slik vi ville, ikke slik Everton ville, sier Klopp til Viaplay.

Det var nesten som et streif fra gamledager (som strengt tatt bare er ett år siden) da kontringene satt for hjemmelaget.

– Dette er en stor seier for oss. Vi har hatt en perfekt treningsuke, og spillerne var så tent, og vi klarte nesten ikke å vente på denne kampen - og snu rundt på alt, og forhåpentligvis var dette en start, sier Mohamed Salah til Sky Sports.

FØRSTE KONTRINGSMÅL: Andy Robertson jubelroper etter at Mohamed Salah satte ballen i mål etter en nydelig kontring.

Etter 17 minutter var Cody Gakpo nær sin første Liverpool-scoring etter en ball fra Darwin Nunez, men headingen gikk utenfor.

Nesten 20 minutter senere eksploderte det blant publikum på Anfield. Everton hadde corner, hjemmelaget brøt og kontret.

Nunez løp med ball opp på venstresiden, la inn - der var Mohamed Salah med silkefoten og satte ballen i mål med første berøring:

Dette sier Salah om egen scoring:

– Jeg visste at han (Nunez) skulle spille ballen i rommet, så jeg løp så fort jeg kunne, og jeg scoret. Det er det viktigste, sier Salah til Sky Sports.

Info fra Sofascore.com om Mohamed Salah denne sesongen.

Liverpool ledet an i kampen, hjemmelaget hadde 68 prosent ballbesittelse i 1. omgang. Og etter pause dundret de videre. Og nyinnkjøpte Cody Gakpo satte inn sin første scoring, da han doblet for Liverpool etter nok ett kontringsmål. Andy Robertson vant ballen, spilte til målscorer Salah, ballen gikk til Trent Alexander-Arnold som serverte Gakpo, som kunne sette ballen i mål fra bakerste stolpe.

Han trengte syv kamper på å score i sin nye klubb. Gakpo har startet alle syv kampene, tre i FA Cupen og fire i Premier League.

KONTRINGSMÅL NUMMER TO: Cody Gakpo scoret sitt første mål i Liverpool-drakten.

27. desember bekreftet PSV at Gakpo var klar for de røde. I følge The Guardian betalte Liverpool 430 millioner kroner for å hente ham fra nederlandsk fotball. Gakpo debuterte for Liverpool mot Woverhampton 7. januar. Mandag kom scoringen. Da slo 23-åringen armene ut og så opp.

Mandagens kamp ble på alle måter en opptur for Liverpool som bare hadde én seier (på syv kamper) i 2023 før mandagens oppgjør. De slo Wolverhampton 1–0 i FA Cupen midt i januar. Det var det.

For Everton fortsetter en tung periode, dette var det fjerde strake tapet for klubben, som kom til kampen med tap mot Manchester United, Southampton og West Ham. Everton møter Leeds kommende lørdag.

Marginene er små, mente Everton-manager Sean Dyche etter tapet.

– Vi kan definitivt bedre med ballen, sier Sean Dyche til Viaplay.

Med seier rykket Liverpool opp fra 11. til 9. plass i Premier League.