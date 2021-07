Slik forsvarer Brann-sjefen salget av Bamba

Brann mister toppscoreren sin mens situasjonen er kritisk. Verdt det, mener sportssjefen.

Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen i Brann forsvarer valget om å selge toppscorer Daouda Bamba.

28. juli 2021 13:07 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: Sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen er tilfreds etter å ha gjort sitt første større spillersalg i Brann.

Daouda Bamba er forsvunnet til tyrkisk fotball, noe som gir Brann cirka tre millioner kroner, etter det BT får opplyst.

Salget betyr penger inn, men også en toppscorer ut. Bamba har scoret i fem strake kamper for Brann-laget som ligger på nedrykksplass. BT-kommentator Anders Pamer kaller tapet av Bamba «litt skummelt» for Brann.

Bamba ble klar for tyrkiske Altay tirsdag kveld.

Årsakene

– Hvorfor selge når Brann ligger der Brann ligger?

Spørsmålet stilles sportssjef Jacobsen.

– Det var en god pris. I utgangspunktet vil man aldri slippe sin toppscorer, det er det samme om man ligger i toppen av tabellen. Det vil man helst ikke, sier Jacobsen.

Men ...

– Med en kontrakt som løper ut om fem måneder, opp mot prisen vi fikk, synes vi det var det riktige å gjøre.

– Kunne ikke Bamba blitt veldig viktig utover høsten?

– Jo, det kunne han godt. Men han kunne også blitt skadet eller skuffet over ikke å få sjansen da den var der. Bamba har gjort mange gode ting for Brann, men vi har vurdert at dette var det beste, sier Jacobsen.

– Var det viktig for Bamba å få gå nå og ikke etter sesongen?

– Jeg tror det var viktig for Bamba å få gå nå som muligheten var der. Han kjenner mekanismene i fotball godt, og vet at han kunne fått en skade som ville gjort at han ikke fikk en slik mulighet senere.

– En risiko

Nå må spissjakten i Brann intensiveres ytterligere. I forrige uke var klubben enig med Alexander Søderlund, veteranen var på Stadion i timevis, men overgangen er utsatt og det er svært usikkert om tråden blir tatt opp igjen.

Jacobsen vet selvsagt at nye spillere ofte trenger tid for å prestere på sitt beste når de kommer inn i en ny klubb.

– Hvilke vurderinger er gjort rundt dette?

– Det er fullstendig rett at det er en risiko å hente inn en spiller til en ny klubb, kanskje et nytt land og et nytt liga. Sånn er det.

– Får du benyttet Bamba-pengene eller går de rett i Branns sparegris?

– Jeg håper de går i sparegrisen. Vi har lagt en plan som ikke endrer seg, sier Jacobsen.

Branns fungerende trener Eirik Horneland med Bamba for en uke siden.

Slik svarer han om jakten

Sportssjefen sier han er komfortabel med spissituasjonen pr. i dag. Der er kanten Filip Delaveris (20) er brukt som spiss og Aune Heggebø (19) er på vei tilbake fra skade – som troppens eneste rene midtspiss.

– Hvor fort kan en ny spiss komme?

– Godt spørsmål. Vi får se!

– En uke eller to eller tre?

– Jeg håper innen to eller tre uker. Men vi får se, sier Jacobsen.

Horneland: – Synd

Branns fungerende trener, Eirik Horneland, synes det er synd at Bamba forsvinner.

– Det er klart vi ikke ønsket å miste Bamba, men vi har vært klar over at han ønsket seg videre fra i fjor høst, påpeker han.

– Så er det litt synd at det skjer når han begynte å virke godt, med fem mål på fem kamper. Og når vi hadde funnet rollen til ham, som sidespiss. Han passet mye bedre og fant seg til rette der, fortsetter Horneland.

Nå må treneren stokke flere kort på ny. Første kamp uten Bamba er mot Fana i cupen på søndag.