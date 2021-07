Åsane maktet ikke å bryte Ranheim-forbannelsen

For tiende gang på rad ble det poengtap for Åsane mot Ranheim.

Åsane har tapt fem av de siste fem kampene mot Ranheim på Myrdal stadion. Her fra tapet for Fredrikstad tidligere i sesongen. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

17. juli 2021 16:59 Sist oppdatert nå nettopp

Toppscorer Håkon Lorentzen skapte balanse i regneskapet halvveis i 1. omgang, men to kjappe mål i 2. omgang gjorde at Ranheim-forbannelsen fortsatte for Åsane og at resultatet ble 1–3 på Myrdal stadion lørdag ettermiddag.

Før lørdagens oppgjør sto Åsane nemlig med ni kamper på rad (!) uten seier mot Ranheim. Sist gang laget fra Bergen nord slo trønderne, var i cupen i 2015 – over seks år siden.

Og helt i starten av kampen så det ut som om hjemmelaget gjorde sitt for at Ranheim-forbannelsen skulle fortsette.

Etter en stygg ballmiss inne på egen banehalvdel, ble tidligere Brann-spiss Marcus Mehnert etter hvert felt av Åsane-keeper Mark Jensen. Straffen var soleklar og Mads Reginiussen var sikker fra krittmerket. 1–0 til Ranheim etter to minutts spill.

Fakta Åsane – Ranheim 1–3 (1–1) 1. divisjon, 12. serierunde, Myrdal stadion Mål: 0–1 Mads Reginiussen (2. min), 1–1 Håkon Lorentzen (24. min), 1–2 Filip Brattbakk (53. min), 1–3 Ruben Alte (60. min) Gule kort: Mark Jensen (Åsane), Martin Ueland (Åsane), Ole Kallevåg (Åsane), Simon Marklund (Ranheim), Erik Tønne (Ranheim), Ruben Alte (Ranheim) Åsane (4–2–3–1): Mark Jensen – Erlend Hellevik Larsen (Jonas Fredriksen fra 46. min), Bjarte Haugsdal, Martin Ueland (K), Ryan Doghman – Tomas Kristoffersen (Ole Kallevåg fra 80. min), Simen Lassen (Didrik Fredriksen fra 51. min) – Stian Nygard, Håkon Lorentzen, Joel Mvuka (Jonas Vågen – Joakim Hammersland (Geir André Herrem fra 81. min) Vis mer

Håkon Lorentzen er Åsanes toppscorer i OBOS-ligaen i årets sesong med fem scoringer. Foto: Tuva Åserud (arkiv)

To kjappe scoringer

Begge lag produserte sjanser etter den tidlige scoringen, og etter omtrent halvspilt førsteomgang, kom kampens andre scoring.

Åsane-back Erlend Hellevik Larsen slo inn fra høyresiden og lagets toppscorer, Håkon Lorentzen, kom først på ballen med en lang tå. Det satte Ranheims sisteskanse ut av spill og ballen trillet i mål. Balanse i regneskapet på Myrdal stadion.

Men etter pause gikk det nok en gang galt for Åsane. Christian Rismark Eggen kom fri på venstresiden og slo inn i 16-meteren. Der sto Filip Brattbakk alene og angrepsspilleren skled ballen enkelt i mål. 2–1 til gjestene.

Og vondt ble til verre like etterpå. Etter omtrent en times spill løftet Erik Tønne ballen inn i Åsanes 16-meter. Der sto Ruben Alte helt alene og stanget ballen i en bue over Åsanes sisteskanse.

Ranheim slo Åsane 4–1 i kvalifiseringen til Eliteserien i fjor. Foto: Kim Nygaard (arkiv)

Nedre halvdel for Åsane

Åsane klarte aldri å spille seg inn i kampen igjen etter de to raske Ranheim-scoringene etter pause. Dermed ble resultatet til slutt 1–3 på Myrdal stadion.

Før kampen mot Ranheim, lå Åsane på 6. plass – men lørdagens tap gjør at oransjetrøyene nå ligger på 9. plass og nedre halvdel i OBOS-ligaen.

Neste Åsane-kamp er allerede onsdag. Da reiser de til hovedstaden for å spille mot KFUM Oslo.