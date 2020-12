Ordknapp Mourinho etter nytt poengtap: – Frustrerende

(Wolverhampton – Tottenham 1–1) Allerede etter 57 sekunder tok Tottenham ledelsen. Det så lenge ut til å gi dem en etterlengtet seier, men igjen ble det et poengtap for José Mourinhos menn, som kun har tatt to poeng på de siste fire kampene.

27. des. 2020 22:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Ett poeng mot Wolves ville normalt sett ikke vært et dårlig resultat, men når du scorer i det første minuttet og har kontrollen, så er det frustrerende, sier José Mourinho til Sky Sports.

For etter målet, var det ikke mye fremover fra Tottenham.

– Å ikke ha et skudd på mål etter det 21. minuttet - det er bare ikke godt nok, sier Jamie Redknapp i Sky Sports-studioet etter kampen om Tottenhams spill utover i kampen.

Spurt om det, var det en ordknapp José Mourinho som svarte.

– Jeg vet hvordan jeg forbereder laget. Jeg vet hva jeg sa i pausen. Jeg vil ikke si mer enn det. Vi hadde ikke ambisjonene eller sulten til å gå for mer, sier Mourinho.

NYTT POENGTAP: Det har kun blitt to poeng på de siste fire kampene for José Mourinho og Tottenham. Foto: Lindsey Parnaby / Pool AFP

Tottenham hadde en luke på toppen av tabellen etter den 11. serierunden, men siden har det ikke vært mye å juble for i nord-London. Uavgjort mot Crystal Palace og tap mot Liverpool og Leicester gjorde at de var nede på sjetteplass før den 15. runden, seks poeng bak Liverpool.

Etter at Liverpool snublet på slutten hjemme mot West Bromwich, hadde Tottenham mulighet til å hente inn noe av forspranget. De startet også kampen meget bra.

Bare 57 sekunder var spilt da Tanguy Ndombele sendte Tottenham i ledelsen. Det gjorde sitt til at Tottenham var oppe på en tredjeplass på tabellen, men etter en relativt sjansefattig kamp, kjempet Wolverhampton inn utligningen like før slutt.

SEN UTLIGNING: Romain Saïss sørget for at det ble 1–1. Foto: CARL RECINE / POOL

Romain Saïss satte inn 1–1 med et fint hodestøt etter et hjørnespark.

Dermed endte det 1–1, og Tottenham har nå kun tatt to poeng på de siste fire kampene. Tottenham er nå på femteplass, stadig seks poeng bak Liverpool.

Utligningen var på sett og vis symptomatisk for Tottenham. De har nå tapt ni poeng i løpet av de siste ti minuttene av sesongens Premier League-kamper, mest av alle lag denne sesongen.

Tottenham kom raskt ut fra startblokkene og Heung-min Son skaffet et hjørnespark etter bare noen få sekunder. Det endte med at Tanguy Ndombele kom seg til skudd i returrom, og franskmannen sendte av gårde et lavt skudd som snek seg forbi Rui Patricio. Keeperen kunne nok ha fått en hånd på ballen, men så utgangen for sent og måtte se at Tottenham tok ledelsen allerede etter 57 sekunder.

PÅ FEIL FOT: Keeper Rui Patricio så ikke helt utgangen på skuddet til Tanguy Ndombele og klarte derfor ikke å stanse skuddet til franskmannen. Foto: LINDSEY PARNABY / POOL

Wolverhampton kom seg bedre med utover i omgangen og spilte seg til de største mulighetene, men verken Fábio Silva eller Daniel Podence klarte å sette Hugo Lloris på noen store utfordringer.

Den andre omgangen kunne også gitt en tidlig nettkjenning etter at Silva gikk ned inne i boksen og ropte på straffe etter en duell med Eric Dier sekunder inn i omgangen. Dommer Paul Tierney pekte imidlertid på hjørneflagget og Wolverhampton-spissen fikk heller ikke støtte fra VAR.

Hjemmelaget slet med å spille seg til de store sjansene utover i omgangen, og Tottenham forsvarte seg lenge meget godt. Fem minutter før slutt kom imidlertid utligningen etter et hjørnespark. Begge lagene gjorde forsøk på å ta seieren i sluttminuttene, men det hele ebbet ut med 1–1 og ett poeng hver.