MHK må vente med å komme i gang igjen med sesongen. Dette er grunnen

Vipers skulle egentlig stå på motsatt banehalvdel til helga. Slik blir det derimot ikke.

Molde HK Elite oh Anniken Obaidli må vente ytterligere fire dager med å komme i gang igjen med sesongen. Kjell Langmyren

Nå nettopp

Molde skulle egentlig ta fatt på siste del av sesongen førstkommende søndag, men må nå vente til torsdag 7. januar. Det bekrefter styreleder i MHK, Per Gjerde, overfor Romsdals Budstikke. Det var Vipers ønske å flytte kampen.

– Oppgjøret er flyttet til i mars. Grunnen til dette er at cupfinalen for kvinner ble flyttet fra romjula, samt at de skal ut i Champions League-kvalifisering. De ville flytte kampen, og da sa vi ja. Nå starter vi heller med to bortekamper mot Fredrikstad og Larvik, sier Gjerde.