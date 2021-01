Foto: PHIL NOBLE, REUTERS/NTB Fotball Premier League De som elsker å mislike hverandre

BAKGRUNN: Den enorme rivaliseringen mellom Liverpool og Manchester United handler om så mye mer enn fotball.

Kort om saken:

Manchester United leder Premier League, tre poeng foran Liverpool.

Søndag kl. 17.30 møtes de to lagene på Anfield.

Rivaliseringen mellom de to klubbene nordvest i England har pågått i langt over 100 år.

Du skal være godt voksen for å huske sist gang hverken Liverpool eller Manchester United var blant topplagene i England. De er blant verdens fotballgiganter og har eid hver sine epoker i fotballgale England.

Når Premier League nærmer seg halvspilt, barker lagene sammen i toppduell og tidlig seriefinale på Anfield søndag ettermiddag. En uke senere møtes de samme lagene i FA-cupen på Old Trafford.

Jürgen Klopps Liverpool mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i North West Derby.

Det er klassikeren over alle klassikere.

Manchester United har 20 seriegull, Liverpool 19.

Liverpool har vunnet den gjeveste Europa-cupen seks ganger, Manchester United tre.

Manchester United har 12 seire i FA-cupen, Liverpool syv.

Manchester United har totalt 66 pokaler i skapet, Liverpool 65.

De er klubbene som elsker å mislike hverandre. Den sterke rivaliseringen på fotballbanen startet med en smertefull kamp om en kanal for 130 år siden.

Fakta Liverpool vs. Manchester United Seriegull: Manchester United 20, Liverpool 19 Serievinnercupen/Champions League: Liverpool 6, Manchester United 3 FA-cupen: Manchester United 12, Liverpool 7 Ligacupen: Liverpool 8, Manchester United 5 UEFA-cup/Europa League: Liverpool 3, Manchester United 1 Cupvinnercupen: Manchester United 1 Community Shield/Charity Shield: Manchester United 21, Liverpool 15 Engelsk supercup: Liverpool 1, Manchester United 0 Uefa supercup: Liverpool 4, Manchester United 1 Klubb-VM: Liverpool 1, Manchester United 1 London Charity Shield: Liverpool 1 Interkontinental cup: Manchester United 1. Totalt: Manchester United 66, Liverpool 65 Vis mer

Søndag ettermiddag møtes Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp på Anfield. Foto: PHIL NOBLE, REUTERS/NTB

Ikke så gode naboer

Alt har en grunn her i livet. Også at de to klubbene fra Manchester og Liverpool er erkerivaler. Det snakkes om hat, at klubbenes supportergrupperinger ikke kan fordra hverandre, at spillere fra de to lagene har klart å splitte og ødelegge for Englands landslag.

Hat er et sterkt ord, spesielt i noe så trivielt som fotball, men det brukes når Englands to største klubber møtes. Litt fordi avstanden mellom de to byene er på drøyt fem mil. De er som naboer å regne.

Men også mye på grunn av at Manchester United og Liverpool har skiftet på å være det beste laget i England. Matt Busby formet to storlag i Manchester United på 1950- og 60-tallet. Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan og Kenny Dalglish ledet Liverpool til å bli en stormakt både i England og Europa på 1970- og 80-tallet.

Så rev Sir Alex Ferguson Liverpool ned fra tronen da han ledet Manchester United til 13 seriegull uten at Liverpool vant noen.

Jürgen Klopp har gjenreist Liverpool, og nå er det store spørsmålet om tyskeren kan utligne forspranget i antall seriegull.

Alt dette er relevant for dagens ledere, spillere og supportere.

Men rivaliseringen stikker likevel langt dypere.