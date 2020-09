5 ting Brann har å lære av Åsane

Endelig har Bergen et godt, lokalt og underholdende fotballag.

Det er ti norske fotballag mellom Brann og Åsane. Noen av dem i Eliteserien, noen av dem i 1. divisjon. Gapet er ikke stort. Og det minker for hver serierunde. Husk dessuten på at de seneste årene har Åsane stort sett vært det beste laget når de to klubbene har møttes til treningsoppgjør.

Da snakker vi om sport.