Ajer har vært koblet til Milan. Nå har Maldini uttalt seg om nordmannen.

AC Milan-direktør Paolo Maldini avviser at de jobber med å hente Kristoffer Ajer (22).

Kristoffer Ajer har glitret i Celtic-forsvaret siden overgangen fra Start i 2016. Stephane Mahe, Reuters / NTB scanpix

6 minutter siden

Den tidligere Start-spilleren er blitt koblet til den italienske storklubben AC Milan siden august i fjor.

Nå bekrefter Milan-direktør Paolo Maldini at klubben jakter på en midtstopper. Han avviser imidlertid at Kristoffer Ajer er blant navnene de jobber med per nå.

– Jeg må si nei. Disse to (Ajer og Fiorentina-spiller Nikola Milenkovic) kan være på listen, men for å være helt ærlig, er de ikke blant navnene vi jobber med akkurat nå, sier Maldini til Sky Sports Italia.

Fædrelandsvennen har tidligere omtalt hvordan et eventuelt salg av Ajer kan bety stor økonomisk gevinst for Start.

Dersom 22-åringen selges, skal Kristiansand-klubben ha 10 prosent av salgssummen.

Ajer har igjen to år av kontrakten med Celtic. I vinter sa Tore Pedersen, Ajers tidligere agent, at nordmannen kom til å forlate den skotske klubben denne sommeren.

– Han forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer. Det er flere klubber som er interesserte, uten at jeg kan gå mer innpå navn. Det er mange som har fulgt han over en lengre periode, sa Pedersen til NTB.

Milan møter Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen torsdag kveld.