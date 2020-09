Fløya børsen: «Virker å nærme seg formen fra fjorårssesongen.»

Slik vurderte vi Fløya-spillernes innsats i hjemmekampen mot Stabæk.

Nå nettopp

Andrea Klæbo Wie 6

Kan ikke lastes for noen av scoringene. Flere kvalifiserte redninger, som da Bjånesøy var alene gjennom i andre omgang. Et svakt utspill som hun ikke ble straffet for. Solid kamp.