Her tar Simen (10) en pinne for Brann

På Stadion er det alle mann til stasjonene for å teste fotballtørste supportere lørdag kveld.

Simen Skogheim Gatland (10) testet seg gladelig for å bli klarert for søndagens kamp. Foto: Tor Høvik

Køene står hundrevis av meter langs Stadion-portene. Blant de tusenvis av supporterne som må teste seg for å komme inn til morgendagens kamp mot Odd, står Simen Skogheim Gatland (10) sammen med pappa Tommy Gatland.

– Jeg gleder meg egentlig mest til å kunne se en kamp på en Stadion igjen. Det er noe helt annet enn å se kampene på tv, sier Simen.

Han har hatt partoutkort i to år. Michelle Gatland Skogheim (10) har hatt i to og et halvt år.

Mange hadde møtt opp lørdag kveld for å teste seg. Foto: Tor Høvik

Ikke det samme på tv

De er glade for endelig å kunne begynne å gå fast på Stadion igjen etter en lang, ufrivillig pause.

– Å se det på tv gir liksom ikke helt den samme opplevelsen som når man er her på ekte, sier Simen.

– Og så er det vel noe med pausene også? Hva er det som skjer da, spør Tommy Gatland.

– Nesten alle går i kiosken, utbryter Michelle.

De to blir en del av flere tusen som får komme inn portene søndag.

Brann Bataljonens leder Erlend Vågane. Foto: Tor Høvik

Skryter av Brann

En annen som var glad for en pinne i nesen var Erlend Vågane, supporterleder for Brann Bataljonen. Han var strålende fornøyd med at Brann har bestemt seg for å åpne opp for 5000 tilskuere. Hadde de «bare» åpnet opp for 2000 ville de sluppet testingen.

– De hadde jo strengt tatt ikke trengt å gjøre dette. De tjener vel ikke noe penger på det, så jeg synes det er kjempebra at de gjør det. Her er alle mann på dekk. Det viser at de tar ansvar, sier Vågane.

Blant dem på vakt lørdag kveld var Vibeke Johannesen. Foto: Tor Høvik

Alle måtte stille

For å få unna alle testene var det ekstraarbeid for de fleste Brann-ansatte. Blant dem som fikk unna køen var daglig leder Vibeke Johannesen.

– Her trår alle mann til. Vi er den eneste klubben som åpner for så mange, sier Johannesen.

Noen som er glade for det er Michelle og Simen.

– Jeg tror det blir 1–0 til Brann, sier Simen, som gleder seg til å se favorittspilleren Simba live.

– Min favoritt var Vito. Men no er det Opdal siden han har sluttet, supplerer Michelle.