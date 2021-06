Lille Sandefjord skal «styre og dominere»: – Kan ikke leve på det andre gir deg av brødsmuler

SANDEFJORD (VG) (Sandefjord-Molde 1–3) Sandefjord er Eliteseriens mini, men skal «styre og dominere kampene med stor ballbesittelse og offensiv fotball».

Sandefjords trener Hans Erik Ødegaard og Moldes trener Erling Moe under oppgjøret i Sandefjord lørdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

11 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Så langt har det gitt tre poeng på fem kamper for Hans Erik Ødegaards mannskap.

Men Molde-trener Erling Moe roser Sandefjords strategi.

– Jeg tror det var det som gjorde at de sto i divisjonen i fjor. Så får vi se om det er det som gjør at de står i år, sier Moe etter Moldes 3–1-seier mot Sandefjord, der man fikk se dette spektakulære selvmålet:

– Skal du over tid dra med deg poeng, er du nødt til å ha et eget spill. Du kan ikke bare leve på det andre gir deg av brødsmuler, påpeker Moe.

Fine takter - innimellom - av spillere som Kristoffer Normann Hansen, Amer Ordagic og Alexander Ruud Tveter var heller ikke nok denne gangen for Sandefjord.

Billige baklengsmål og ujevne prestasjoner ødela - som mot Vålerenga og Rosenborg i de to foregående kampene.

Les også Molde-debutant Oliver (19) «frikjent» etter absurd selvmål: – Han har et sterkt hode

I klubbens nye sportsplan er det er klart ønske om å «styre og dominere kampene» med mye ballbesittelse og offensiv fotball.

En sentrallinje i «peaken» skal gjøre det mulig, selv for Eliteseriens penge-fattigste klubb.

– Ambisiøst?

– Det kan du godt si. Vi har møtt tre veldig gode motstandere på rad, og har egentlig lykkes med å presse høyt og skape brudd. Det er mye positivt med ball, men vi må luke bort noen dødballmål - og vi sliter litt med å score, sier spissen Alexander Ruud Tveter.

– Ville dere stått med flere poeng med en mer kynisk stil?

– Det har jeg ikke noe godt svar på.

Les også Lyn-satsing fikk inn fem millioner kroner på to døgn: – Et lite eventyr

Sandefjords offensive plan ble forankret før Hans Erik Ødegaard kom til klubben.

Men som forgjengeren Martí Cifuentes, ser Ødegaard muligheten til å spille ball - selv om de økonomiske musklene til å hente kvalitet er begrenset.

– Det ikke noe mål i seg selv å ha ballen, men det er mer utviklende og mer moro. Vi skal ha den for å bruke den til noe, sier Ødegaard - som innrømmer at det er «frustrende og stressende» at laget slipper inn billige baklengsmål.

Ødegaard påpeker at man kan ha et ønske om å bruke ballen, og skape noe på den måten, uten å være overambisiøs.