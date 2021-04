NFF-presidenten ut mot «kyniske» Super League - støtter utestengelse av spillere

Fotballpresident Terje Svendsen kommer til å støtte utestengelse av spillere som deltar i Super League - selv om det skulle bety at Martin Ødegaard (22) ikke får spille for Norge.

Martin Ødegaard og Jürgen Klopp i samtale etter kampen mellom Arsenal og Liverpool. Foto: Julian Finney / POOL / GETTY POOL

19. apr. 2021 10:46 Sist oppdatert 14 minutter siden

– Vi stiller oss helt klart på UEFAs side. UEFA vil kjøre tøffe tiltak mot dette, og utestenge dem fra UEFA-konkurranser. Super League bryter fullstendig med det som er igjen av verdigrunnlag og solidarisk tankegang, sier Svendsen til VG.

– Så hvis UEFA går inn for å utestenge spillere, potensielt spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, fra kvalikkamper eller sluttspill, så støtter NFF det?

– Ja.

– Det er i hvert fall min holdning. Vi legger oss på akkurat den samme tøffe linjen som UEFA. Det er så grunnleggende feil det som skjer, sier Svendsen, som er president i Norges Fotballforbund.

Landslagssjef Ståle Solbakken sier til VG at han er definitivt mot planene om den nye turneringen.

– Du har aktuelle spillere i Jens Petter Hauge (Milan) og Ødegaard (på utlån i Arsenal fra Real Madrid). Hva tenker du om at de eventuelt ikke kan spille for ditt Norge?

– Dette kommer til å bli tenkt gjennom på nytt. Det er ikke noe poeng å ha landslag hvis ikke de beste spillerne får være der, svarer Solbakken.

Søndag kveld bekreftet europeiske storklubber at de er enige om å starte en ny turnering – Super League.

De tolv klubbene som har signert en avtale er: Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Inter, Milan og Juventus.

Ligaen vil bestå av 20 lag, 15 medlemmer, mens fem lag kan kvalifisere seg for å være med. Kampene skal spilles i midtuken, mens lagene fortsatt skal spille i hjemlig liga, står det i pressemeldingen.

Ingen tyske eller franske klubber er så langt med.

Terje Svendsen, president i Norges Fotballforbund. Foto: Frode Hansen

UEFA gikk hardt ut mot planene, og truer med å utestenge klubbene fra sin hjemlige ligaer, samt nekte spillere å spille for landslaget.

– Jeg tror UEFA kommer til å gjennomføre knalltøffe tiltak mot disse klubbene, sier Svendsen.

Ifølge BBC er det ventet at UEFA mandag skal vedta et nytt Champions League med 36 lag - mot dagens 32.

– Kunne UEFA og UEFA-presidenten gjort mer for å forhindre en ny superliga?

– I Champions League har jo maktspillet mellom de største klubbene og de som ønsker at alle mestere skal få delta. Champions League har blitt endret i favør av de største nasjonene. Dette er en utrolig vanskelig balansegang for UEFA, som har vært klar over at det har blitt jobbet med en ny superliga over mange år.

At planene med å lage en ny superliga er kommet så langt, beskriver han som «utrolig skuffende».

– Det er et kynisk utspill hvor de rikeste skal bli enda rikere, sier han.

– Hva vil en sånn liga bety for norske klubber og europacupspill?

– For Bodø/Glimt og andre så forsvinner askeladdens mulighet til å møte de virkelig store. Økonomisk har det en side for andre norske klubber, for en del av inntektene fra Champions League betales ut i solidaritetspenger til andre klubber, så dette har store økonomiske konsekvenser for europeisk fotball.