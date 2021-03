AaFKs unggutter temmet de etablerte spillerne: – Veldig framgang på de unge

Aalesund spilte fredag en ny internkamp, og det ble langt jevnere enn forrige gang.

Markus Karlsbakk var med på å gi AaFK oransje tøffere motstand i fredagens internkamp enn i de foregående. Foto: Marius Simensen

26. mars 2021 14:53 Sist oppdatert 15 minutter siden

For en uke siden vant det toppa AaFK-laget, oransje, 5–1 over motstanderlaget, blå, som hovedsakelig besto av unggutter med noen unntak. Også i fredagens kamp var det et toppa lag, med noen få forandringer fra forrige kamp.

Isak Dybvik Määtta spilte fra på høyrekant i stedet for Kristoffer Ødemarksbakken, Torbjørn Kallevåg spilte indreløper i stedet for Oscar Solnørdal, og Torbjørn Agdestein erstattet en syk Niklas Castro på topp. Noen endringer ble gjort i pausen, blant annet ble Mamadou Diaw flyttet over fra blått til oransje lag som venstreving i pausen, og det var senegaleseren som ble matchvinner med sin scoring for oransje laget.