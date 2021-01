Forsøkte å overtale kompisen: Dette gjør TIL i spillerjakten etter Åsen-valget

Simen Wangberg drev «operasjon overtalelse» for å få Gjermund Åsen nordover. Samtidig er Åsen på god vei til sin nye klubb.

SKUFFET: Simen Wangberg håpet Gjermund Åsen skuløle komme «hjem» til TIL og forsøkte lenge å overtale kameraten om å komme nordover. Foto: Tobias Stein Eilertsen

Tirsdag morgen avslørte iTromsø at Åsen ikke blir TIL-spiller. Et par timer senere trente TILs A-lagspillere i hallen på Bjerkaker, vel vitende om at det ikke blir noen forsterkning i form av Gjermund Åsen.

– Med forbehold om de at de siste detaljene ikke er i boks er det synd. Vi håpet selvsagt at Gjermund skulle komme hit. Sist han var her hadde han veldig god påvirkning både på spillet og garderoben. Jeg hadde håpet at han ville komme tilbake hit og være en viktig brikke, sier TIL-kaptein og trønder Simen Wangberg til iTromsø.