Fortsetter Obosliga-satsingen i 2021 – slik spilles kampene

I 2020 fikk Obosligaen egen kampdag og man kunne følge runden i «OBOS Direkte» på Eurosport. Det fortsetter også i 2021.

MER TV-TID: Sogndal-trener Eirik Bakke og de andre i OBOS-ligaen kan juble for økt satsing rundt produktet av nivå to i norsk herrefotball. Her fra kvalikkampen mot Ranheim i desember i fjor. Foto: Christian Blom/NTB

20. jan. 2021 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten.

– Det ble en ekstrem suksess. Coronapandemien gjorde det slik at man ville tilby flere kamper og mer live idrett på skjermen. Det løftet produktet og interessen til OBOS-ligaen betraktelig, og det ønsker vi å videreføre, forteller Pål Breen som er kommersiell leder i Norsk Toppfotball.

Han sitter også i arbeidsgruppen som jobber med terminlisten for de to øverste nivåene. Den gruppen består av tre representanter hver fra NFF og NTF i tillegg til rettighetshaver og Fotball Media.

OBOS-liga-satsingen vil altså fortsette i 2021, og nytt fra i år er at ligaen vil få 15 mandagsrunder. De resterende 15 rundene er fordelt på helger og midtuker, men fellesnevneren er at de ikke skal «kollidere» med kamper i Eliteserien.

– Å bygge et produkt for seg selv er viktig. OBOS-ligaen har ligget i skyggen av Eliteserien i mange år, men i 2020 så vi at interessen økte. Det er en gal liga som byr på mye underholdning og mye mål. Vi har også storheter som Fredrikstad tilbake igjen i tillegg til andre klubber med stor interesse, forteller Breen.

OPPSETTET: Slik vil fordelingen av kampene være i OBOS-ligaen 2021.

Og tallene viser at det er interesse. Seersnittet for programmet «OBOS Direkte» var i 2020 på 28.000. Dette programmet følger hovedrunden med scoringer og høydepunkter underveis i kampene.

– Vi er stolte over at disse sendingene allerede har et snitt på ca 28.000 seere hver runde. Dette viser betydningen av å stå alene med produktet og ikke gjemme Obosligaen bak Eliteserien, forteller Breen.

Breen forteller at de har hatt et ekstra fokus på publikumsdelen av oppsettet denne gangen. De håper at man i løpet av våren/tidlig sommer av kan slippe flere og flere supportere inn på kampene.

– Vi er ikke spåmenn, men vi må se på signalene myndighetene gir. Vi ser også på vaksineprogrammet, og det er håp om at vi fra og med april/mai kan øke prosenten av en kapasitet fra stadion. Det er forskjell fra Mjøndalen og Rosenborg. Det harmonerer ikke at vi kan ha 600 på begge de to arenaene. Vi håper på mer publikum rundt på arenaene, og derfor vil vi spare en del interessante kamper til høsten for å få publikum på disse.

Slik blir Obos-sesongen:

Runde 1, tirsdag 6. april

Aalesund - Bryne, tirsdag 18:00, MAX

HamKam - Stjørdals-Blink, tirsdag 18:00, D+/ES+

Jerv - KFUM, tirsdag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Grorud, tirsdag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Start, tirsdag 20:00, ESN

Sogndal - Ull/Kisa, tirsdag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Raufoss, tirsdag 18:00, D+/ES+

Åsane - Fredrikstad, tirsdag 18:00, D+/ES+

Runde 2, søndag/mandag 11./12. april

Bryne - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Sandnes Ulf, mandag 20:00, ESN

Grorud - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Jerv, søndag 15:00, ESN

Stjørdals-Blink - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 3, søndag/mandag 18./19. april

Aalesund - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

HamKam - Grorud, mandag 18:00, D+/ES+

Jerv - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Start, mandag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Fredrikstad, mandag 20:00, ESN

Strømmen - Bryne, søndag 15:00, ESN

Åsane - Raufoss, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 4, søndag/mandag 25./26. april

Bryne - HamKam, søndag 15:00, ESN

Fredrikstad - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Grorud, mandag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Aalesund, mandag 20:00, ESN

Stjørdals-Blink - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 5, fredag 30. april

Aalesund - Fredrikstad, fredag 20:00, D+/ES+

Grorud - KFUM Oslo, fredag 18:00, D+/ES+

HamKam - Strømmen, fredag 18:00, D+/ES+

Jerv - Bryne, fredag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Sogndal, fredag 18:00, MAX

Sandnes Ulf - Raufoss, fredag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Stjørdals-Blink, fredag 18:00, D+/ES+

Åsane - Start, fredag 18:00, D+/ES+

Runde 6, mandag 3. mai

Bryne - Grorud, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - HamKam, mandag 20:00, ESN

KFUM Oslo - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Aalesund, mandag 18:00, MAX

Start - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 7, søndag/mandag 9./10. mai

Aalesund - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Bryne - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Start, mandag 18:00, D+/ES+

HamKam - Sogndal, mandag 20:00, ESN

Jerv - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Raufoss, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Fredrikstad, søndag 15:00, ESN

Åsane - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 8, lørdag 15. mai

Fredrikstad - Grorud, lørdag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Strømmen, lørdag 18:00, D+/ES+

Raufoss - HamKam, lørdag 20:00, ESN

Sandnes Ulf - Jerv, lørdag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Åsane, lørdag 18:00, D+/ES+

Start - Bryne, lørdag 15:30, ESN

Stjørdals-Blink - Ranheim, lørdag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Aalesund, lørdag 18:00, MAX

Runde 9, tirsdag 25. mai

Aalesund - Åsane, tirsdag 18:00, D+/ES+

Bryne - Stjørdals-Blink, tirsdag 18:00, D+/ES+

Grorud - Sandnes Ulf, tirsdag 18:00, D+/ES+

HamKam - Ull/Kisa, tirsdag 18:00, MAX

Jerv - Sogndal, tirsdag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Raufoss, tirsdag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Fredrikstad, tirsdag 20:00, ESN

Strømmen - Start, tirsdag 18:00, D+/ES+

Runde 10, søndag/mandag 30./31. mai

Fredrikstad - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Bryne, mandag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Aalesund, mandag 20:00, ESN

Sogndal - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

Start - HamKam, søndag 15:00, ESN

Stjørdals-Blink - Grorud, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 11, lørdag 13. juni

Bryne - Sogndal, lørdag 15:00, D+/ES+

Grorud - Aalesund, lørdag 15:00, D+/ES+

HamKam - Åsane, lørdag 15:00, D+/ES+

Jerv - Ull/Kisa, lørdag 15:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Start, lørdag 15:00, D+/ES+

Ranheim - Sandnes Ulf, lørdag 15:00, D+/ES+

Raufoss - Fredrikstad, lørdag 15:00, D+/ES+

Strømmen - Stjørdals-Blink, lørdag 15:00, D+/ES+

Runde 12, tirsdag 22. juni

Aalesund - Jerv, tirsdag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Bryne, tirsdag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - HamKam, tirsdag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Grorud, tirsdag 18:00, D+/ES+

Start - Raufoss, tirsdag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - KFUM Oslo, tirsdag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Strømmen, tirsdag 18:00, D+/ES+

Åsane - Ranheim, tirsdag 18:00, D+/ES+

Runde 13, lørdag/søndag 26./27. juni

Bryne - Sandnes Ulf, søndag 15:00, D+/ES+

Grorud - Ull/Kisa, søndag 15:00, D+/ES+

HamKam - Aalesund, søndag 15:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Åsane, søndag 15:00, D+/ES+

Ranheim - Jerv, søndag 15:00, D+/ES+

Raufoss - Sogndal, søndag 15:00, D+/ES+

Start - Stjørdals-Blink, søndag 15:00, D+/ES+

Strømmen - Fredrikstad, søndag 15:00, D+/ES+

Runde 14, torsdag 1. juli

Aalesund - Ranheim, torsdag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Start, torsdag 18:00, D+/ES+

Jerv - HamKam, torsdag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Strømmen, torsdag 18:00, D+/ES+

Sogndal - KFUM Oslo, torsdag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Raufoss, torsdag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Bryne, torsdag 18:00, D+/ES+

Åsane - Grorud, torsdag 18:00, D+/ES+

Runde 15, søndag/mandag 4./5. juli

Bryne - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 16, søndag 11. juli

Aalesund - Raufoss, søndag 15:00, D+/ES+

HamKam - Start, søndag 15:00, D+/ES+

Jerv - Fredrikstad, søndag 15:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Grorud, søndag 15:00, D+/ES+

Sogndal - Ranheim, søndag 15:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Bryne, søndag 15:00, D+/ES+

Ull/Kisa - KFUM Oslo, søndag 15:00, D+/ES+

Åsane - Strømmen, søndag 15:00, D+/ES+

Runde 17, søndag/mandag 18./19. juli

Bryne - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Start - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 18, søndag 25. juli

Aalesund - Grorud, søndag 17:00, D+/ES+

HamKam - Bryne, søndag 17:00, D+/ES+

Jerv - Åsane, søndag 17:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Fredrikstad, søndag 17:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Ranheim, søndag 17:00, D+/ES+

Sogndal - Raufoss, søndag 17:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Strømmen, søndag 17:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Start, søndag 17:00, D+/ES+

Runde 19, søndag/mandag 15./16. august

Bryne - Start, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Jerv - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 20, torsdag 19. august

Aalesund - Strømmen, torsdag 18:00, D+/ES+

HamKam - Jerv, torsdag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Grorud, torsdag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Åsane, torsdag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Stjørdals-Blink, torsdag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Bryne, torsdag 18:00, D+/ES+

Start - Fredrikstad, torsdag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Raufoss, torsdag 18:00, D+/ES+

Runde 21, søndag/mandag 22./23. august

Bryne - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

HamKam - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Jerv - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Start, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Fredrikstad, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 22, søndag 29. august

Aalesund - HamKam, søndag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Raufoss, søndag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Stjørdals-Blink, søndag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Strømmen, søndag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Bryne, søndag 18:00, D+/ES+

Sogndal - Jerv, søndag 18:00, D+/ES+

Start - Åsane, søndag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Grorud, søndag 18:00, D+/ES+

Runde 23, søndag/mandag 12./13. september

Aalesund - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Bryne - Fredrikstad, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Raufoss, mandag 18:00, D+/ES+

HamKam - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Jerv - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Start, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 24, søndag/mandag 19./20. september

Fredrikstad - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Bryne, mandag 18:00, D+/ES+

Ranheim - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Stjørdals-Blink, mandag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Sogndal - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Grorud, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 25, lørdag-mandag 25.-27. september

Aalesund - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Bryne - Raufoss, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Fredrikstad, mandag 18:00, D+/ES+

HamKam - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Jerv - Start, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Ull/Kisa, mandag 18:00, D+/ES+

Strømmen - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Åsane - KFUM Oslo, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 26, søndag/mandag 3./4. oktober

Fredrikstad - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Bryne, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 27, søndag 17. oktober

Aalesund - Start, Søndag 14:00, D+/ES+

HamKam - Raufoss, søndag 14:00, D+/ES+

Jerv - Grorud, søndag 14:00, D+/ES+

Ranheim - KFUM Oslo, søndag 14:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - Fredrikstad, søndag 14:00, D+/ES+

Sogndal - Stjørdals-Blink, søndag 14:00, D+/ES+

Strømmen - Ull/Kisa, søndag 14:00, D+/ES+

Åsane - Bryne, søndag 14:00, D+/ES+

Runde 28, søndag/mandag 24./25. oktober

Bryne - Jerv, mandag 18:00, D+/ES+

Fredrikstad - Aalesund, mandag 18:00, D+/ES+

Grorud - Åsane, mandag 18:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Sogndal, mandag 18:00, D+/ES+

Raufoss - Strømmen, mandag 18:00, D+/ES+

Start - Ranheim, mandag 18:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - HamKam, mandag 18:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Sandnes Ulf, mandag 18:00, D+/ES+

Runde 29, søndag 31. oktober

Aalesund - Ull/Kisa, søndag 14:00, D+/ES+

HamKam - Fredrikstad, søndag 14:00, D+/ES+

Jerv - Raufoss, søndag 14:00, D+/ES+

Ranheim - Bryne, søndag 14:00, D+/ES+

Sandnes Ulf - KFUM Oslo, søndag 14:00, D+/ES+

Sogndal - Start, søndag 14:00, D+/ES+

Strømmen - Grorud, søndag 14:00, D+/ES+

Åsane - Stjørdals-Blink, søndag 14:00, D+/ES+

Runde 30, lørdag 6. november

Bryne - Strømmen, lørdag 15:00, D+/ES+

Fredrikstad - Ranheim, lørdag 15:00, D+/ES+

Grorud - HamKam, lørdag 15:00, D+/ES+

KFUM Oslo - Jerv, lørdag 15:00, D+/ES+

Raufoss - Åsane, lørdag 15:00, D+/ES+

Start - Sandnes Ulf, lørdag 15:00, D+/ES+

Stjørdals-Blink - Aalesund, lørdag 15:00, D+/ES+

Ull/Kisa - Sogndal, lørdag 15:00, D+/ES+