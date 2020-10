Start om rasisme: – Det er dessverre mange meninger der ute som vi tar avstand fra

En Start-supporter er utestengt fra supportergruppa Tigerberget etter rasistiske utsagn på sosiale medier. Start vurderer nå om de skal utestenge supporteren fra kamper.

20. okt. 2020 14:48 Sist oppdatert 7 minutter siden

– På nåværende tidspunkt kan jeg ikke si det ene eller det andre. Vi må diskutere dette. Det er dessverre mange meninger der ute som vi tar avstand fra. Samtidig er det sånn at vi ikke kan være politi på sosiale medier foruten det som skjer på klubben sine kanaler. Samtidig har vi anledning til å sanksjonere utover hendelser som skjer på vår arena, sier daglig leder i Start, Christopher MacConnacher til Fædrelandsvennen.

Rasisme er igjen i fokus i Fotball-Norge, to uker etter at Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino fikk rasistiske tilrop mot seg skjedde det samme i Sandefjord søndag. En vakt under kampen mellom Sandefjord og Vålerenga innrømmet å ha kommet med rasistiske utsagn mot Vålerenga-spiller Ousmane Camara. Vakten er nå utestengt fra kamper.