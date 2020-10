Bournemouth-manageren: – Vi har fått for lave bud på King

Bournemouth-manager Jason Tindall bekrefter at klubben har mottatt bud på Joshua King, men at de har vært for lave til å kunne godtas.

Joshua King ønsker seg bort fra Bournemouth. Skal det skje må han selges før klokken 18 fredag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

Nå nettopp

Overgangsvinduet for kjøp mellom Premier League-klubber stengte 5. oktober, men for kjøp fra lavere divisjoner holdes vinduet på gløtt frem til klokken 18 fredag. Dermed begynner det virkelig å haste for Joshua King, som har uttrykt et sterkt ønske om å forlate Bournemouth etter nedrykket fra Premier League.

Bournemouth har allerede solgt flere sentrale spillere, blant dem Nathan Aké, Callum Wilson og Aaron Ramsdale. Men nordmannen er fortsatt i klubben.

På en pressekonferanse fredag sa manager Jason Tindall at de vil vurdere bud som kommer inn på deres spillere dersom budene er gode nok.

– Vi har fått et par bud på Joshua King, men de var ikke akseptable, sa Tindall.

Koblet til en rekke klubber

Flere engelske aviser har den siste tiden meldt at både West Ham og Everton er interessert i King, men at budene skal ha ligget på rundt 160 millioner kroner. Bournemouth håper å få nærmere 200 millioner korner, til tross for at King bare har åtte måneder igjen av sin kontrakt.

Kings navn har også blitt nevnt med portugisiske Porto og Torino i Serie A. The Telegraph mener å vite at også West Bromwich har følere ute etter 28-åringen.