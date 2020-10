Sørloth tilbakeviser «inkompetent»-påstand: - Aldri sagt

Alexander Sørloth slår tilbake mot landslagssjef Lars Lagerbäck, men sier han fortsatt vil gi alt for landslaget.

Norges landslagssjef Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth er i klinsj. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB-Espen Hartvig

22. okt. 2020 21:06 Sist oppdatert 10 minutter siden

Lagerbäck og Sørloth endte i verbal klinsj etter at Norge tapte EM-omspillet mot Serbia nylig. Det skjedde under et evalueringsmøte som skal ha vært ganske langt, heftig og etter hvert med høy temperatur.

Lagerbäck og Norges Fotballforbund gikk torsdag ut med sin versjon av den såkalte Sørloth-saken i en pressemelding og på NFFs nettside.

– Jeg tåler godt at det uenigheter om fotballfaglige spørsmål. Alexander kom imidlertid med flere anklager som ikke omhandlet hvordan vi spiller fotball, men som gikk på at Per Joar Hansen og jeg var inkompetente som trenere både leder- og fotballmessig, sier svensken i en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF).

– Etter 30 år i internasjonal fotball har jeg aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten. Jeg har hatt mange fotballdiskusjoner med spillere som har vært faktabaserte og handlet om fotball. Men aldri noe som har vært i nærheten av dette.

Senere torsdag kom Leipzig-spilleren, via sin agent Morten Wivestad, på banen til NTB.

– Jeg har aldri sagt at noen i trenerteamet er inkompetente. Aldri. Jeg har etter at vi spillere ble bedt om å komme med tilbakemeldinger, sagt at jeg var veldig kritisk til hvordan vi forberedte oss til kampen mot Serbia. Også de taktiske vurderingene som ble gjort underveis, sier Sørloth.

– Alt jeg sa i møtene med trenerapparatet gikk på fotballfaglige aspekter med ønske om at laget skulle være enda bedre forberedt til kamper. Og særlig denne.

Joshua King, landslagstrener Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth under en trening med landslaget tidligere i oktober. Foto: Stian Lysberg Solum

– Ærlig

Sørloth fortsetter:

– Jeg har alltid vært tilhenger av folk som er ærlige, direkte og tydelige. Denne gangen ble det litt for tydelig. Så tydelig at de bryter sine egne prinsipper om å ikke ta interne uenigheter med pressen. Plutselig var det greit å skrive pressemelding om hva enkeltpersoner sier og gjør på lukkede møter. Da føler man seg alene når man egentlig skal være på lag.

– Jeg var egentlig ferdig med denne saken. Vi hadde «shaket hands» og sett hverandre i øynene. Og det er sånn jeg liker det. Det må være rom for kritikk og skuffelse på et lag. På samme måte som det må være rom for jubel og skryt. Vi tar ofte på oss store sko, da må vi tåle at vi av og til tråkker hverandre på tærne. Det står i pressemeldingen fra NFF at jeg ikke ønsket komme med ytterligere kommentarer.

– Det stemmer ikke. Jeg ville ta det direkte med de det gjelder. Når jeg forsto at det ville komme en pressemelding fra NFF om hva som skjedde på et internt spillermøte, uttrykte jeg et ønske om å få se den før den ble publisert. Sånn at jeg eventuelt kunne legge til noe. Den ble aldri sendt til meg.

Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth under en pressekonferanse 7. oktober. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Vil gi alt for Norge

Sørloth avslutter sin oppsummering:

– Når det er sagt. Det er ikke synd på meg. Jeg har verdens beste jobb. Nå legger jeg denne saken død fra min side. Jeg kommer sikkert til å bomme på åpent mål en gang til. Men jeg kan love en ting. Jeg kommer til å gi alt for Norge.

Norge spiller tre landskamper i november. De går mot Israel (h), Romania (b) og Østerrike (b). Uttaket der er ventet mandag 2. november.