Lagene sviktet den svenske storcupen. I Trondheim går det mot rekord

Storsjöcupen hadde for få lag påmeldt, og økonomien tvang dem til å avlyse. Situasjonen er en helt annen for Skandia Cup.

Skandia Cup opplever rekordpågang foran sommerens turnering. Foto: Christine Schefte

- Påmeldingen er enorm. Vi ligger foran tidligere rekorder, og har 20-25 prosent flere påmeldte nå enn rett før det smalt i fjor, sier Brynjar Aune, daglig leder i Skandia Cup.

Tidligere denne uken meldte Storsjöcupen i Östersund at 2021-versjonen av cupen avlyses. Grunn: For få påmeldte lag. Så få at et arrangement ville gitt et underskudd.

Storsjöcupen har vært den foretrukne turneringen for klubber nord i Trøndelag, som har valfartet over grensen en uke hver sommer.

Men i år blir de i stedet innenlands på grunn av koronasituasjonen, og flere av klubbene har i stedet sett til Trondheim og Skandia Cup.

- Det er ingen tvil om at cuparrangørene i Norge blir vinnerne om vi får arrangere. Det er veldig få som velger å dra til Sverige, jeg tror det sitter langt inne å ta ungdommer til utlandet i år, sier Aune.

Tre alternativ

I fjor måtte turneringen på Ladesletta avlyses. Det inngår foreløpig ikke i sommerens plan.

I hvert fall ikke i plan A eller B.

- Plan A er en fullverdig Skandia Cup, med tilreisende lag fra hele Norge. Vi tenker likt som Norway Cup, de har sagt nei til utenlandske lag, og det er ikke aktuelt for oss heller i år, sier turneringslederen som melder om påmelding fra Østlandet, Sunnmøre, Romsdal, Nordland, Troms og gamle Nord-Trøndelag.

Skandia Cup-leder Brynjar Aune er klar for å arrangere turnering denne sommeren. Her sammen med Viking-profil Kristoffer Løkberg, som har kommentert finalekampene for Adresseavisen ved flere anledninger. Foto: Finn Walther

- Det gjør oss veldig motiverte for å vise at vi er en god cuparrangør for de som normalt reiser til Sverige også, sier han.

Plan B er litt annerledes.

- Det er å holde en turnering kun for lokale lag. Det vil si at vi ikke tar imot lag utenfor egen fotballkrets. Men vi er ikke der ennå, og vi er i tett dialog med Trondheim kommune for å diskutere tiltak og smittevernprotokoller vi må følge for å ha muligheten til å arrangere, forteller Aune.

Må bestemme seg i april

Plan C er å avlyse også i år.

- Vi har veldig lyst til å arrangere Skandia Cup. Vi tror det er viktig, og at det er viktig for ungdommene å ha Skandia Cup å se frem til i juni. Og inntil noen forteller oss at vi ikke kan arrangere, planlegger vi for en stor fotballhappening på Ladesletta, sier han.

Foreløpig har de ok med tid på seg før turneringen lander på en avgjørelse.

- I løpet av april måned må vi vite. Jo lenger tid vi planlegger, jo større kostnader påløper vi oss selv som arrangør.