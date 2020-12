Bare tre spillere har vært bedre enn Molde-kapteinen i Europa League

Han storspilte og satte inn to scoringer på torsdag. Nå er Magnus Wolff Eikrem (30) nok en gang på rundens lag - og er i tillegg blant Europa Leagues beste spillere.

Magnus Wolff Eikrem har vært god for MFK den siste tida. Svein Ove Ekornesvåg

Magnus Wolff Eikrem var banens ener og fikk velfortjent ros etter den gode forestillingen mot Rapid Wien torsdag kveld. MFK-kapteinen har virkelig levert varene i høst, og ifølge UEFA selv er Eikrem blant spillerne som har prestert aller best i Europa League i gruppespillet.

UEFA har nemlig selv en liste over hvilke spillere som har vært best i Europa League så langt denne sesongen. UEFA samler inn data fra alle kampene og fører et eget poengsystem over spillerne. Prestasjoner fra nylig spilte kamper vektes tyngre enn tidligere kamper.