AaFKs siste sjanse til å redde noe av æren på hjemmebane: – Det har vært en veldig rar sesong

I fjor vant AaFK samtlige hjemmekamper i 1. divisjon, men i år er det kun blitt én seier. Så dårlig har ingen gjort det hjemme etter at eliteserien ble utvidet til 16 lag.

Sist AaFK spilte møtte Strømsgodset ledet Niklas Castro og medspillerne lenge 1-0, men i det 89. minuttet scoret motstanderen. Han håper å revansjere seg i årets siste hjemmekamp mot Strømsgodset onsdag kveld. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

36 minutter siden

AaFK har kun æren igjen å spille for i sesongens siste hjemmekamp mot Strømsgodset onsdag, mens gjestene kjemper en desperat kamp for å overleve i eliteserien. Gjestene må vinne for å kunne komme seg over kvalifiseringsplassen, som de ligger på nå.

AaFK på sin side har kun fått med seg én seier på hjemmebane mot Start i slutten av juli. I tillegg endte det uavgjort mot Brann (2-2), Viking (2–2) og Vålerenga. En poengfangst på bare seks poeng, er et stykke unna det man håpet på før sesongen.