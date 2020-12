Premier League direkte: Sendte Manchester City i ledelsen

De Bruyne plukker opp andreballen og kombinerer fint med Bernardo. Belgieren kommer seg inn i boksen og slår ut, hvor Sterling lurer og setter ballen i mål. Ikke et fantastisk treff av Sterling, men nok til at ballen går forbi McCarthy. City i ledelsen!

City har koblet et lite grep de siste minuttene. Får et frispark i god innleggposisjon.

City har koblet et lite grep de siste minuttene. Får et frispark i god innleggposisjon.

Sterling kommer seg forbi to mann, men blir stoppet av en hardtarbeidende Ings like utenfor 16-meteren.

Sterling kommer seg forbi to mann, men blir stoppet av en hardtarbeidende Ings like utenfor 16-meteren.

Manchester City starter uten det en kan kalle en "ren" spiss i dag, med Aguero på benken. Ser ut til at det er Ferran Torres som starter på topp for City.

Manchester City starter uten det en kan kalle en "ren" spiss i dag, med Aguero på benken. Ser ut til at det er Ferran Torres som starter på topp for City.

DEL