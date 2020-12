AaFK-treneren blir skuffet om spesielt én ting ikke skjer mot Molde

AaFK ligger hele 42 poeng bak Molde før søndagens lokaloppgjør Det mener Lars Arne Nilsen er altfor mye.

Lars Arne Nilsen og AaFK får en tøff kamp borte mot Molde på søndag. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

AaFK har ikke noe å spille for når laget møter Molde på Aker stadion, mens hjemmelaget trolig sikrer seg sølvmedaljen med seier.

– Det er to lag som skiller seg ut i år, Molde og Bodø/Glimt. De er på et høyere nivå enn de andre lagene. Normalt sett blir dette en vanskelig kamp, men gutta reiser opp dit for å gjøre alt de kan. Jeg håper bare at vi tør å spille fotball og står i det, sier AaFK-trener Lars Arne Nilsen til Sunnmørsposten.