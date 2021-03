Rivalen gikk til eliteserieklubb - nå blir Molde-gutten førstevalg

Jonatan Byttingsvik (22) får trolig mye spilletid i Arendal i år. Målet er opprykk.

Jonatan Byttingsvik blir førstekeeper på Arendals 2. divisjonslag denne sesongen. Foto: ARENDALFOTBALL.NO

Den tidligere MFK-keeperen ble juniornorgesmester med moderklubben i 2016 og 2017. Den siste sesongen var han på lag med profiler som Erling Haaland og Leo Østigård i juniorenes Youth League. Han sto også 11 kamper for klubbens andrelag i 3. divisjon.

I 2018 fikk Byttingsvik to kamper i OBOS-ligaen for Levanger og våren 2019 spilte han fire kamper for førstelaget. I samme periode ble det 29 opptredener for Levanger 2. Etter overgangen til Arendal sommeren 2019 har han fått to kamper for førstelaget og ti kamper for andrelaget.